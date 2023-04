Sampdoria-Cremonese, scontri nei pressi del Ferraris: tre tifosi feriti, danneggiato un bar

Genova. Violenza oggi in tarda mattinata prima di Sampdoria-Cremonese, incontro previsto allo stadio Ferraris alle 16.30. Alcuni tifosi delle due squadre si sono affrontati e scontrati con cinghie e caschi nella zona di Marassi.

La rissa è avvenuta nei pressi di via Bobbio intorno alle 12.30. Complessivamente tre i tifosi feriti, nessuno in modo grave: uno di loro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino con una lesione alla testa. Un altro invece è stato medicato sul posto dal personale del 118 ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Durante i tafferugli è stato anche danneggiato il bar Number One al civico 92 rosso di via Bobbio.

Sull’episodio indaga la Digos. Da quanto è stato finora ricostruito, gli ultrà della squadra ospite sono arrivati in anticipo e hanno parcheggiato nella zona delle Gavette. Diverse decine le persone coinvolte. Alcuni tifosi grigiorossi sono stati trasferiti in questura per essere identificati. I blucerchiati si sono poi allontanati in direzione dello stadio e la situazione è tornata alla normalità

Tra le due tifoserie c’è un’accesa rivalità, visto che i lombardi hanno rapporti di amicizia coi sostenitori del Genoa. La dinamica è da accertare: appurato che i cremonesi erano arrivati con largo anticipo, resta da capire se le frange rivali si fossero date appuntamento o se sia stato un attacco a sorpresa.