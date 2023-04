La Sampdoria affonda, beffata dalla Cremonese in pieno recupero: finisce 2-3

Genova. Clamorosa sconfitta per la Sampdoria. La Cremonese vince 2-3 grazie a una rete in pieno recupero di Sernicola, che trova un tiro angolatissimo dove Ravaglia non può arrivare. Blucerchiati che erano sempre andati in vantaggio in questa partita prima con Léris al 15′ (bellissimo cross di Augello e colpo di testa potente) e poi con Lammers al 66′ sempre di testa e sempre su cross di Augello. La Cremonese era riuscita a pareggiare prima con Ghiglione al 35′, beffando Ravaglia con un tiro al volo che rimbalza sul prato e scavalca il portiere, non impeccabile e poi con Lochoshvili all’85’, tocco col corpo su cross di Dessers dal cuore dell’area di rigore. Al 95′ arriva la doccia fredda per i blucerchiati che così tornano ultimi a 15 punti, scavalcati dalla stessa Cremonese. Partita che nella ripresa sembrava essersi messa sui binari giusti per la Samp, dopo l’ingresso di Lammers e un Gabbiadini più arretrato, ma libero di spaziare e in effetti proprio dai piedi del numero 23 erano arrivati suggerimenti e aperture per i compagni, che però non erano riusciti a insaccare da buona posizione (Augello, Djuricic). La svolta, negativa, anche dopo i cambi: l’uscita di Zanoli è stata nefasta per i blucerchiati, che non sono più riusciti a contenere una Cremonese che ci ha provato sino all’ultimo.



97′ Ammoniti anche Oikonomou e Afena-Gyan

95′ Ammonito Sernicola che si è tolto la maglia

95′ Cremonese in vantaggio, clamoroso. Dopo un palo colpito da Afena-Gyan la palla torna in campo e Sernicola indovina un tiro col sinistro che colpisce il legno alla destra di Ravaglia e si insacca

90′ Saranno sette i minuti di recupero

90′ Calcio piazzato di Buonaiuto direttamente in porta, sul fondo

89′ Ammonizione per Léris, gioco falloso

88′ Nella Sampdoria entrano Jesé per Augello e Murru per Djuricic

85′ Pareggio della Cremonese con Lochoshvili che col corpo riesce a indirizzare a rete un cross di Dessers



84′ Leris regala un corner alla Cremonese, toccando di testa un pallone dove nessuno avrebbe potuto arrivare

81′ Ciofani esce ed entra il 2003 Afena-Gyan

79′ Barella in campo per Ciofani, che si è infortunato dopo un contrasto con Oikonomou, ma poi l’attaccante esce sulle proprie gambe. Problema alla zona cervicale

76′ Nella Sampdoria entra Oikonomou, all’esordio, per Zanoli

73′ Altro cambio nella Cremonese: dentro Pickel per Quagliata

68′ Triplo cambio nella Cremonese entrano Ciofani per Tsadjout, Valeri per Ghiglione e Sernicola per Ferrari

66′ Raddoppio della Sampdoria! Lammers di testa trova l’angolino alla sinistra di Carnesecchi. Ancora una volta cross perfetto di Augello

62′ Zanoli! Il giovane doriano avanza sino al limite dell’area e prova il tiro, che gli riesce però sbilenco. Palla fuori

61′ Ancora proteste doriane per un fallo di mano di Quagliata in area, il giocatore in effetti tocca col braccio il pallone, ma era attaccato al corpo

57′ Djuricic a terra in area di rigore dopo uno scontro con un avversario. Grosse proteste blucerchiate con ammonizione per Stankovic (che si inchina polemicamente), ma Doveri non cambia idea e in effetti potrebbe essere fallo in attacco del blucerchiato

54′ Occasione Sampdoria: ancora un’apertura verso la parte sinistra del’area di rigore, stavolta è Djuricic a ricevere, ma sbaglia la conclusione, trovando Carnesecchi in uscita

52′ Calcio d’angolo che si traduce in un nulla di fatto, con Carnesecchi che riesce ad agguantare il pallone in presa alta

52′ Occasione Sampdoria: Augello riceve da Gabbiadini e cincischia un po’ troppo, quando si decide a tirare trova la deviazione in corner di Meite

49′ Dessers si libera di Zanoli da posizione defilata e tenta il tiro, palla ampiamente fuori

46′ Si riparte ed entra Lammers al posto di Cuisance

Primo tempo che termina 1-1 tra Sampdoria e Cremonese. Di Léris al 15′ la rete del momentaneo vantaggio: bellissimo cross di Augello e colpo di testa potente del centrocampista blucerchiato. Ha risposto Ghiglione al 35′, beffando Ravaglia con un tiro al volo che rimbalza sul prato e si impenna, scavalcando il portiere, non impeccabile. Sampdoria che era partita forte, guidando la partita e sfiorando anche il raddoppio con Zanoli al 28′. Alla Cremonese è bastato spingere un po’ nel finale per far tornare i soliti fantasmi blucerchiati, che ora dovranno ricominciare da capo.



45′ Saranno due i minuti di recupero

44′ Djuricic! Stop di sinistro e tiro di destro, palla debole che non impensierisce Carnesecchi

37′ Ammonito Bianchetti per un fallo tattico

35′ Pareggio della Cremonese: Ghiglione raccoglie un cross di Quagliata e conclude a rete al volo facendo rimbalzare il pallone in terra, che si impenna e beffa Ravaglia, che si fa scavalcare un po’ ingenuamente

34′ Occasione Cremonese: Ghiglione non arriva per un soffio a pochi passi da Ravaglia dopo il tocco di Dessers

28′ Occasione Sampdoria: Leris fa sponda per Zanoli che a tu per tu con Carnesecchi prova il diagonale, il portiere respinge coi piedi

25′ Sul corner scambio Augello-Djuricic con quest’ultimo che tenta il tiro a girare, palla fuori

24′ Calcio piazzato per la Sampdoria da posizione defilata, la difesa della Cremonese respinge, palla a Winks che prova il tiro: deviazione in angolo

23′ Cross di Leris troppo lungo per tutti, Sampdoria che spreca una buona occasione perché erano ben tre i giocatori pronti a ricevere

15′ Gol della Sampdoria! Azione sulla sinistra in velocità con Augello che pennella un cross bellissimo per il colpo di testa di Léris che arriva di corsa in mezzo all’area infilando Carnesecchi

9′ Ci prova Buonaiuto con un rasoterra che Ravaglia blocca in due tempi

7′ Azione di Cuisance che serve Léris spalle alla porta, il giocatore riesce a girarsi e a concludere, tiro troppo centrale per impensierire Carnesecchi

4′ Corner non sfruttato, con palla che arriva addirittura a Ravaglia, ma l’azione prosegue e lo stesso Leris riesce a mettere in mezzo per Gabbiadini, che di testa non riesce a indirizzare come vorrebbe verso la porta

3′ Primo corner guadagnato dai blucerchiati, che agiscono sulla destra con Leris, che crossa in mezzo, ma il pallone è respinto.

1′ Si comincia con la Cremonese che gioca il primo pallone della partita. La Sampdoria attacca verso la Nord

Fumogenata coi colori blucerchiati all’ingresso delle squadre sotto le note di Lettera da Amsterdam.

Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Cremonese, i blucerchiati proveranno a bissare il successo dell’andata in una partita che può essere un’iniezione di fiducia per il morale della squadra.

Atmosfera tranquilla allo stadio dopo gli scontri di questa mattina.

Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Ravaglia, Zanoli (76′ Oikonomou), Nuytinck, Amione, Léris, Rincòn, Winks, Augello (88′ Jesé), Cuisance (46′ Lammers), Djuricic (88′ Murru), Gabbiadini.

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti.

Cremonese: Carnesecchi, Ferrari (68′ Sernicola), Bianchetti, Lochoshvili, Ghiglione (Valeri), Meité, Castagnetti, Quagliata (73′ Pickel), Buonaiuto, Dessers, Tsadjout (68′ Ciofani, 81′ Afena-Gyan).

Allenatore: Ballardini

A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Vasquez, Galdames, Basso Ricci.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: Stankovic, Leris, Oikonomou (S); Bianchetti, Sernicola, Afena-Gyan (C)

Spettatori: abbonati 14.593 rateo 156.475,86; mini abbonamenti 606 rateo 4.584; paganti gara 5.222 incasso 84.427.