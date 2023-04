Genova. Risate e spensieratezza, in una serata il cui unico fine è la solidarietà. Sabato 6 maggio 2023 (ore 20.30) al Teatro Duse (via Bacigalupo 6, Genova) va in scena “Enzo Paci Show“, spettacolo del comico e attore genovese organizzato dal Lions Club Genova Ducale del Distretto 108IA2. I proventi della serata saranno destinati all’Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili “AMRI” e, parzialmente, alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Enzo Paci, vede anche la partecipazione di Romina Uguzzoni.

«Dopo il successo dell’anno scorso – racconta Francesco Lorenzo Ricci, presidente pro-tempore del Lions Club Genova Ducale – abbiamo deciso di replicare questa iniziativa benefica volta a dare una mano a realtà in prima fila nella ricerca e nell’aiuto dei meno fortunati: oltre a far divertire, uno spettacolo comico può essere anche un importante momento di solidarietà». Il prezzo del biglietto è di 25 euro e l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili “AMRI”. «È un gran piacere che un attore e comico del calibro di Enzo Paci – prosegue Ricci – abbia deciso di sposare questa causa portando in scena, insieme a Romina Uguzzoni, uno show che rende omaggio alla vera protagonista della serata: la solidarietà».

L‘Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili si impegna a promuovere la ricerca su queste patologie infiammatorie di causa spesso sconosciuta che, pur prediligendo le articolazioni, possono interessare ogni organo ed apparato dell’organismo. Opera in collaborazione con il primario Dott. Marco Gattorno e con il team scientifico dell’Istituto Gaslini di Genova guidato dal Prof. Angelo Ravelli, con la rete internazionale di ricerca sulle patologie reumatiche infantili Printo (Pediatric Rheumatology International Trial Organization) e le altre associazioni familiari dell’European Network for Children with Arthritis Enca. Parte del ricavato sarà donato anche alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones che è un Ente del Terzo Settore (ETS) impegnato nel ripristino e preservazione della vista. Si occupa del prelievo, della valutazione, della conservazione e della distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico, garantendone la qualità e la sicurezza. La Lions Club International Foundation (LCIF) è una fondazione che opera a livello mondiale per portare soccorso immediato, intervenendo anche per supportare gli aiuti in caso di calamità naturali o situazioni di grave pericolo sanitario, e anche guerre, ovunque si verifichino. La Fondazione non agisce soltanto in caso di disastri naturali, ma sostiene i club nel portare avanti service di grande impatto umanitario che non potrebbero mai essere realizzati soltanto con le forze dei soci.

Enzo Paci è un comico e attore genovese nato nel 1973. Nel 2000 si diploma come attore alla scuola di recitazione del teatro Stabile di Genova, entrando l’anno successivo a far parte della compagnia. Ha lavorato con registi come Marco Sciaccaluga, Luca Ronconi, Giorgio Gallione e Valerio Binasco e ha condiviso il palco con pilastri del teatro italiano come Mariangela Melato, Eros Pagni, Gabriele Lavia e Tullio Solenghi. Parallelamente, nel 2003 comincia la sua carriera come comico al Comedy Club di Genova, entrando negli anni successivi nel cast di programmi cult come Zelig, Colorado Cafè, Quelli che il calcio e Comedy Central. Recentemente ha recitato in diversi film e serie tv come “Blanca”, “Il grande gioco”, “Sono Lillo”, “Don Matteo”, “Masantonio”, “Scatola nera” e “Io sono Mia”.

“Enzo Paci Show” va in scena al Teatro Eleonora Duse (via Bacigalupo 6) sabato 6 maggio 2023 alle 20.30. Biglietti disponibili allo 0105342400, sul sito del Teatro Nazionale di Genova e alle biglietterie del Teatro “Ivo Chiesa” e del Teatro Modena. Il prezzo del biglietto è di 25€.