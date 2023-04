Rugby, Viola Bernuzzi del Cus Genova convocata dalla Nazionale U18

Genova. Notizia a forti tinte azzurre per il CUS Genova. La Polisportiva registra la seconda maglia azzurra di questo 2023 dopo quella del martellista Davide Costa grazie alla convocazione di Viola Bernuzzi con la Nazionale U18 di rugby per il Festival Sei Nazioni in programma a Wellington, in Inghilterra.

Per l’atleta del CUS Genova Rugby, cresciuta nell’Amatori Rugby Genova, già nel giro delle Nazionali giovanili durante lo scorso anno, tutto è cominciato con concentramenti territoriali per poi finire con la vera e propria selezione azzurra con allenamenti specifici e test match.

Bernuzzi ha ripreso a giocare qualche anno fa, dopo aver cominciato da giovanissima proprio all’Amatori. Da due anni al CUS Genova Rugby, che ha raccolto de facto il bacino del rugby femminile ligure. Di ruolo sarebbe seconda linea, adattata a terza linea per motivi di regolamento. Tra i test match effettuati di recente anche quello con la Lega Alpi, una selezione della Francia del Sud.

Bernuzzi sarà dunque impegnata al Festival Sei Nazioni U18, guidata dal coach Diego Saccà, verso cui tutta la selezione si è diretta dopo il ritiro dell’Acquacetosa. La rassegna rugbistica di Wellington terminerà il 16 aprile.