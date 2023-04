Rugby, Serie A. Cus Genova batte Recco: scongiurata (per ora) la retrocessione

Genova. Nutrita presenza di spettatori allo stadio CarliniBollesan per il derby fra Cus Genova e Pro Recco. Dopo un confronto ricco di capovolgimenti di fronte, e comunque equilibrato, ha prevalso il team universitario (32/25) raggiungendo in classifica i rivieraschi. Ancora tutto da decidere così per chi accederà ai playout e chi invece retrocederà direttamente in serie B.

Cinque le mete segnate dal CUS con Tessiore e Felici (doppiette) e Bertirotti con Corona autore di due trasformazioni ed un penalty. Unica meta del Recco di Navone con i punti dalla piazzola del cileno Mauriziano autore di cinque penalty, un drop ed una trasformazione.

“Era il derby che ci aspettavamo, ovvero molto combattuto – commenta Giorgio Silvio Tessiore, rugbista degli universitari – È un mix di emozioni difficile da definire. Gioco in Serie A da cinque anni e questa partita è stata davvero tesa, sia il prepartita sia durante la sfida. Una partita molto dura e molto aggressiva, in cui ha fatto tanto soprattutto il carattere. Abbiamo giocato da squadra, che è quello che serviva per vincere ed è quello che è successo. Ora si festeggia in Club House e poi da domani testa a Biella. Sarà una partita dura, una partita da vincere».

Domenica prossima, infatti, andrà in scena la penultima giornata di campionato: test casalingo del Recco che riceverà il VII Torino, mentre il CUS Genova sarà di scena a Biella.

Intanto in Serie B il Savona ha chiuso gli impegni casalinghi stagionali vincendo (15/10) sul Varese mettendo a segno due mete con Tommaso Rossi e Bernat e con Serra realizzatore di un penalty e una trasformazione.

Per quanto riguarda i barrages nazionali, gli Under 16 delle Province dell’Ovest sono stati superati nel test di andata al CarliniBollesan dal quotatissimo Livorno. Unica meta ligure di Casavola, i due piazzati di Comotto.

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA RIT.)

CUS Genova – AIRCOM Recco 32/25

Parabiago – A.S.R. Milano 47/25

Noceto – Parma 15/22

Biella – PROMOTICA I Centurioni 6/38

Amatori Alghero – TK GROUP VII Torino 10/14

CUS Milano in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 73, Noceto 61, I Centurioni 58, CUS Milano 57, A.S.R. Milano 50, Biella 46, VII Torino e Parma 47, Alghero 31, Pro Recco e CUS Genova 14.

SERIE B – GIRONE 1 (VIII GIORN. RIT.)

Savona – Varese 15/10

Bergamo – Amatori&Union Milano 15/21

Tutto Cialde Lecco – PROBIOTICAL Amatori Novara 57/5

Unione Monferrato – Ivrea 45/14

Piacenza – Amatori Capoterra 26/3

Olbia in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 78, Amatori&Union Milano 73, Capoterra (*) 58, Lecco (*) 56, Bergamo 53, Piacenza 46, Savona 32, Ivrea 23, Varese 21, Olbia e Novara punti 12. (*): da recuperare

SERIE C PROMOZ. G. 4 (V GIORN. RIT.)

Rivoli – Province dell’Ovest 33/32

Stade Valdotain – DR FERROVIARIA Spezia 31/22

Biella cad. – Volpiano 27/8

Rho – San Mauro 52/7

CLASSIFICA: Rho punti 60, Stade Valdotain 49, San Mauro 39, Rivoli 30, RC Spezia 28, Biella2 12, Volpiano 11, Province dell’Ovest (*) punti 8. (*): da recuperare

SERIE C POULE 1 INTERREGIONALE (IV GIORNATA RIT.) COPPA MARE E MONTI

Amatori Genova – Alessandria 75/7

UR Riviera – CUS Genova cad. (posticipata al 30/4)

CUS Piemonte Orientale – Lions Tortona 13/10

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 36, CUS Genova cad. 30, Lions Tortona 26, CUS Piemonte Orientale 25, UR Riviera 16, Alessandria punti 2.

UNDER 19 PIEMONTE/LIGURIA II FASE GIRONE A (1 G. RIT)

Biella – VII Torino 7/40

Pro Recco – Unione Monferrato (rinuncia Pro Recco)

CLASSIFICA: VII Torino punti 20 , Unione Monferrato 16, Biella 0, Pro Recco – 4.

UNDER 17 BARRAGE FASE NAZIONALE – ANDATA

Province dell’Ovest – Livorno 10/55

UNDER 17 TERZA FASE INTERREGIONALE (I GIORNATA)

Amatori Genova – Seregno 25/26

San Mauro – Franciacorta 22/25

CLASSIFICA: Seregno punti 5, Franciacorta 4, Amatori Genova 2, San Mauro punti 1.

UNDER 17 GIRONE A (I GIORNATA RITORNO)

U.R.P. Alessandria – Stade Valdotain 3/57

CUS Genova – Biella 32/19

CLASSIFICA: Stade Valdotaine e CUS Genova punti 15, Biella 10, U.R.P. Alessandria punti 1.

UNDER 17 GIRONE B (III GIORNATA)

Rivoli – Cuneo Pedona 13/26

Savona – Province dell’Ovest n.2 (rinuncia Province2))

UR Riviera – Volvera 30/21

CLASSIFICA: UR Riviera punti 15, Cuneo 10, Rivoli e Savona 7, Volvera 5, Province dell’Ovest2 punti 1.