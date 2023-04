Rugby, la rappresentativa ligure U16 a Piacenza per il Festival delle Regioni

Genova. Trascorse le festività legate alla Santa Pasqua il movimento rugbistico regionale si avvicina sempre più alle fasi conclusive della stagione agonistica. Per questo prossimo fine settimana saranno ancora in pausa i campionati seniores, ma il movimento ligure sarà impegnato in altri appuntamenti degni di rilievo.

Domenica la rappresentativa ligure Under 16 (classe 2007) sarà in campo al Walter Beltrametti di Piacenza in gara nel Festival delle Regioni (Torneo Dadati-Rossi) ed incontrerà in successione dalle ore 12.00 le rappresentative del Piemonte, della Lombardia e del Friuli Venezia-Giulia.

I convocati della Liguria sono: Youssef Sahli (Amatori Genova), Elia Tabor, Guglielmo Damele e Gabriele Briasco (CFFS Vespe Cogoleto), Giovanni Martino, Emanuele Salamone, Giovanni Nostro, Tommaso Juvara, Simone Repetto, Bonifacio Carlo Zunini Sertorio, Danny Melia, Tommaso Galliano, Abel Barigione e Francesco Satta (CUS Genova), Tommaso Comotto, Federico Saffioti, Antonio Tomasi, Elhadji Khouma Ndiaye e Giovanni Callera (Province dell’Ovest), Luca Borgo, Kian James Ferre’, Gabriele Alberto Runcini e Leonardo Ercole (Pro Recco), Giovanni Vergassola e Federico Moggia (R.C. Spezia).

Inoltre, al campo Marco Calcagno di Cogoleto, sabato e domenica sono in programma due intense giornate di rugby impostate soprattutto sulle attività del minirugby e del rugby giovanile Under 15. Il primo Trofeo dell’Acciuga Memorial “Pompeo De Bernardi”, torneo organizzato dalla Società CFFS Vespe Cogoleto, è riservato alle categorie Under 7 – 9 – 11 – 13 che si confronteranno durante tutta la giornata del sabato.

Domenica, invece, è in programma il torneo Under 15 maschile. Il Memorial è dedicato principalmente a Pompeo De Bernardi, a suo tempo soprannominato “Il mago” per le sue imprese, soprattutto come tecnico, in quanto, dopo aver avuto importanti esperienze come atleta, allenatore e dirigente del CFFS Cogoleto, riuscì nel 1992 – 1993 sotto la sua guida tecnica a portare la Pro Recco dalla Serie C2, alla C1 e poi in Serie B. Ritornato a Cogoleto nel 2005 ottenne una nuova promozione in Serie B con il team al tempo presieduto da Luigi Briasco. L’evento vuole ricordare anche il compianto Dante CHICCO Municchi, atleta del CFFS Cogoleto, con numerose presenze nei Campionati di Serie C, ma anche un’intensa ed indimenticabile attività con gli Old rivieraschi.

In campo nel week-end anche le squadre che stanno disputando la Seconda Fase del Campionato Interregionale Under 19.

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE A (recupero I Giornata di Andata) domenica ore 12,30

Unione Monferrato – Pro Recco (LungoTanaro di Asti arb. Chiarle R.)

CLASSIFICA: VII Torino punti 11, Unione Monferrato (*) 10, Pro Recco (**) e Biella (*) punti 0. (*): gare da recuperare

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (II Giornata) domenica ore 12,30

Moncalieri – Amatori Genova (rinuncia Moncalieri) **

UR Riviera – U.R.P. Alessandria (Pino Valle di Imperia arb. Borgo D.)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova e UR Riviera punti 5, Moncalieri e U.R.P. Alessandria punti 0.

(**) = In settimana decisioni Giudice Sportivo

UNDER 16 RAPPRESENTATIVA LIGURE (domenica dalle ore 12,00) “Festival delle Regioni” campo Walter Beltrametti di Piacenza.