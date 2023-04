Ruba e-cig e profumi e gira armato di coltello, 35enne arrestato dalla polizia

Genova. La polizia di Stato ha arrestato un 35enne per furto aggravato, denunciandolo inoltre per detenzione illegale di armi e minacce aggravate.

Martedì pomeriggio gli operatori sono stati inviati dalla sala operativa alla fermata dell’autobus di via Cadorna per la segnalazione di una persona armata di coltello.

Al loro arrivo un cittadino li ha informati di aver avvicinato poco prima un uomo in forte stato di agitazione per prestargli soccorso, ma questi minacciandolo con un coltello, gli ha intimato di allontanarsi.

L’uomo, che era nascosto dietro un albero, ha iniziato a correre in direzione via Fiume, finché gli agenti non l’hanno raggiunto. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con blocco lama, tre profumi e alcune sigarette elettroniche.

Il 35enne ha confessato di aver appena perpetrato un furto presso una tabaccheria e uno presso una profumeria.

In effetti personale del negozio Sbraccia ha identificato l’uomo dai numerosi tatuaggi e riconosciuto i profumi sottratti, del valore di 205 euro.

In direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno presso il commissariato di zona.