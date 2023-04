Rivarolo, rapina con sparatoria in una macelleria di via Rossini: colpi di pistola in strada

Genova. Rapin con sparatoria a alla macelleria Dalf in via Rossini a Rivarolo. È successo questa mattina all’alba, non appena il negozio ha aperto.

I ladri, dopo avere preso i soldi della cassa, sono scappati sparando diversi colpi di pistola in aria, a mezza altezza. Per fortuna nessuno è stato raggiunto dai proiettili (che hanno colpito invece palazzi e cartelli stradali) e non si contano feriti. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della polizia.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti delle volanti, intervenuti per primi, a fare irruzione nel locale sono stati in due, col volto coperto.

Dopo essersi fatti consegnare circa 4mila euro, uno dei macellai ha provato a inseguire i rapinatori ed è riuscito a prendere uno dei sacchetti con i soldi. A quel punto sono stati sparati colpi di pistola in aria, almeno cinque secondo i primi accertamenti.