Immortalati dalle webcam di Limet, rilanciati dalla pagina Facebook della Ski Area di Santo Stefano d’Aveto, i fiocchi di neve sono tornati a imbiancare Prato Cipolla e dintorni, in val D’Aveto. Una bella sorpresa per i “fan” della zona. Per le giornate di domani, sabato, domenica e lunedì di Pasqua era già stata messa in programma l’apertura degli impianti di risalita (Seggiovia Rio freddo – Prato della cipolla) e il rifugio di Prato Cipolla.