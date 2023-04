Ristori all’autotrasporto per le code in autostrada a causa dei cantieri, Cna: “Insoddisfatti dall’incontro con le istituzioni”

Genova. Si è svolto nella giornata di mercoledì un nuovo incontro tra associazioni dell’Autotrasporto territoriali di Genova, il presidente Toti e l’assessore Giampedrone per Regione Liguria, l’assessore Campora per il Comune di Genova e il Segretario generale Piacenza per AdSP.

Sul tavolo i 180 milioni previsti nell’accordo sottoscritto da Governo, Autostrade per l’Italia e istituzioni territoriali per i disagi autostradali generati all’autotrasporto in Liguria in seguito ai lavori straordinari attivati sulla rete intorno a Genova, dopo il crollo del ponte Morandi.

Le associazioni hanno ribadito con forza che le imprese non sono più in grado di sostenere gli extra costi generati dai cantieri e i disagi socio-economici conseguenti. La tensione in categoria e nella relativa filiera è arrivata al livello di soglia e non sono più procrastinabili le decisioni promesse. Di qui l’insoddisfazione per la mancanza di impegni definitivi e precisi da parte di ASPI sulla cifra stanziata per l’Autotrasporto e sui tempi di liquidazione.

Il Presidente Toti ha voluto rassicurare le associazioni dell’Autotrasporto sugli impegni assunti dalle istituzioni territoriali con la categoria nel confronto con ASPI, all’interno dell’accordo transattivo ed ha garantito che entro il 2 Giugno si procederà con la firma di un protocollo d’intesa da sottoporre al vaglio del MIT.

Nel frattempo, entro il 21 maggio, il tavolo regionale voluto da Regione, Comune e ADSP con le associazioni dell’Autotrasporto sarà impegnato a dettagliare i contenuti di un documento prodotto da queste ultime per favorire la definizione delle procedure di riconoscimento dei fondi. Altro elemento fondamentale sarà poi l’individuazione del soggetto istituzionale incaricato di ricevere i fondi da ASPI, istruire le domande delle aziende e procedere alla liquidazione dei ristori.