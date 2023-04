Ristoranti al completo per Pasqua, ma manca il personale: “Non si trovano lavapiatti”

Genova. Ristoranti al completo, o quasi, in vista della Pasqua, domenica 9 aprile: alcuni sono già full da qualche settimana, altri invece hanno ancora pochi tavolini liberi. Le richieste di prenotazione sono in continuo aumento e le difficoltà riscontrate durante il Covid sembrano ormai un lontano ricordo. Tuttavia il settore della ristorazione ha grossi problemi da affrontare, e il momento che sta attraversando non è roseo come si potrebbe immaginare.

A illustrare il quadro generale e a fornire dettagli per comprendere la situazione dei ristoratori genovesi sono Matteo Losio, presidente dell’Associazione Ristoranti Fepag (Federazione dei pubblici esercizi genovesi) Confcommercio, e Alessandro Cavo, vice presidente di Confcommercio Genova.

“Se da un lato possiamo festeggiare un ritorno alla normalità con trend positivi e un flusso di clienti paragonabile o superiore al periodo pre-Covid, dall’altra invece siamo alle prese con due grandi scogli: uno riguarda l’aumento esponenziale del costo delle materie prime, l’altro la carenza di personale” spiega Matteo Losio.

“Ad aumentare infatti non sono solo i prezzi della carne o del pesce, ma – ancora peggio – quello dei prodotti base come olio e farina. E questo ci costringe ad alzare i prezzi in menù. Quindi, c’è sì più lavoro ma con margini sempre più stretti. Per non parlare poi della carenza se non proprio assenza di personale. Stiamo facendo di tutto per reclutare cuochi, camerieri o lavapiatti. Per esempio, al momento, si riscontra una fortissima carenza di lavapiatti, pur avendo alzato gli stipendi e proposto contratti sempre più affidabili. È il delirio” continua Losio.

Anche Alessandro Cavo, in linea con Losio, conferma il trend positivo riscontrato dal punto di vista delle prenotazioni e del numero sempre maggiore di turisti in città: “La primavera è cominciata al meglio, non possiamo che essere felici, i ristoranti della città sono quasi tutti pieni sia in settimana sia soprattutto nel week-end. Genova si sta scoprendo e confermando città turistica anche grazie a grandi eventi come i Rolli, Ocean Race o Slow Fish“.

“Il brutto è passato – conclude Cavo – rimane il grosso problema del personale. C’è carenza soprattutto di persone preparate, dalla cucina alla sala. Ad oggi, la situazione è peggiorata rispetto al periodo pre-Covid”.

Il trend positivo, con un boom di prenotazioni e un crescente arrivo di turisti, sia stranieri sia italiani, è diffuso in città e coinvolge specialmente gli alberghi. Come confermato da Gianluca Faziola, presidente dell’Associazione Albergatori di Genova, e Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria.

“Si registrano numerose prenotazioni da turisti stranieri, provenienti da Svizzera e Francia, un po’ meno dagli italiani ma è questione di tempi e tempo – ha affermato Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria, amministratore delegato dell’Excelsior Palace di Rapallo e presidente di Ugal Federalberghi Levante, a Genova24 a due settimane da Pasqua.

E ha proseguito: “Per il momento le richieste di pernottamento in vista della Pasqua sono partite bene. Nel Levante ligure, per esempio, si registra già un buon 50% di prenotazioni, mentre a Genova si è già raggiunto un 70-80% di richieste. Il turismo a Genova va bene, quest’anno la città è molto attrattiva”.