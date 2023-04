Rissa tra due donne a Rivarolo: una finisce in ospedale

Genova. Una lite violenta è scoppiata tra due donne in piazza Durazzo Pallavicini a Rivarolo Ligure, poco prima delle 19.30.

Secondo le prime informazioni, le due donne prima si sarebbero scontrate verbalmente e poi sarebbero ‘passate alle mani’ per motivi ancora da verificare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia di Stato e il personale medico del 118. Una delle due donne, per le ferite riportate, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Fortunatamente non è in gravi condizioni.