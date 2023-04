Rigenerazione urbana in Valpolcevera, il 4 maggio ultimo incontro del percorso partecipativo

Genova. Il percorso partecipativo di rigenerazione urbana, relativo al quadrante che comprende i quartieri di Certosa, Rivarolo e Fegino, è giunto alle battute finali. Dopo i vari incontri che si sono tenuti con una presenza significativa della cittadinanza, il 4 maggio 2023 alle ore 17.45 presso la casa di quartiere di via Certosa 13D si terrà l’incontro finale in cui verranno presentati i risultati.

Sul tavolo gli interventi di riqualificazione finanziati dal Governo con 189 milioni per mitigare l’impatto della linea merci del Campasso, l’ultimo miglio del Terzo Valico. Sono invitati a partecipare, oltre alla cittadinanza, tutte le associazioni e i comitati di quartiere interessati, le parrocchie del vicariato di Rivarolo, le scuole e gli istituti comprensivi di Certosa e Rivarolo.

Nel corso di questi mesi, con la regia del Municipio Valpolcevera, sono stati elaborati i contributi raccolti relativi alle quattro missioni: l’area dell’ex deposito locomotive di piazzale Facchini; scuole, sociale, aggregazione, cultura e sport; verde, spazi urbani e acquisizione di nuove aree; mobilità, parcheggi e trasporti pubblici.

“Si è trattato di un lavoro impegnativo, che ha visto pervenire ai nostri uffici oltre 200 proposte della cittadinanza, e che ha rappresentato un innovativo metodo di lavoro – commenta il presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo -. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita di questo percorso, il cui esito diventerà parte integrante di una delibera municipale che trasmetteremo al Comune di Genova, alla Regione Liguria, al commissario unico, al ministero delle Infrastrutture, al Prefetto e a Rfi”.

Come prevede il protocollo d’intesa firmato a Genova dall’ex ministro Giovannini, si dovrà ragionare su demolizioni ed espropri secondo tre fasce di distanza dai binari (10, 20 e 30 metri), criterio valido per tutti i quartieri. E bisognerà capire come influirà la futura copertura del tratto sotto via dei Landi, una delle zone più critiche. Centrale sarà lo sblocco delle trattative su piazzale Facchini, area che il Comune dovrà acquisire da Rfi e su cui il Municipio ha già ipotizzato di costruire un nuovo polo didattico.