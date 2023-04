Rete da pesca clandestina di 400 metri abbandonata alla deriva: l’intervento della capitaneria

Genova. Doppio intervento ieri per la Guardia Costiera genovese, impegnata nel risolvere due segnalazioni arrivate al comando la prima relativa alla presenza di un non meglio specificato oggetto alla deriva, la seconda per capire l’origine di una misteriosa macchia.

Nel primo caso l’oggetto galleggiante individuato all’imbocco di levante del porto di Genova era in realtà una rete da pesca di circa 400 metri alla deriva: una minaccia per gli animali marini ma anche per la navigazione. L’attrezzo era privo di pescato e anche di controllo, per cui, con ogni probabilità, si trattava di una rete clandestina. Recuperato grazia alla collaborazione dei vigili del fuoco.

Nel secondo caso, invece, una motovedetta è uscita in perlustrazione verso le 19,30 a causa della segnalazione di una grossa macchia scura nel mare di corso Italia. Arrivati sul porto i militari hanno verificato trattarsi di un banco di velelle, piccole meduse molto presenti nei nostri mari in questa fase della stagione.