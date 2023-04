Recco, la Tari si abbassa del 5%. Il sindaco Gandolfo: “Disinneschiamo la bomba degli aumenti”

Recco. Le tariffe per la raccolta differenziata dei rifiuti nel 2023 si riducono del 5% rispetto all’anno passato. La delibera verrà portata in discussione nel Consiglio comunale di questo pomeriggio.

Soddisfatto il sindaco Carlo Gandolfo che sottolinea: “Come Amministrazione siamo andati incontro a imprese e famiglie, nonostante gli aumenti Istat e in generale gli aumenti significativi del costo di tutte le materie prime e dei costi di gestione, consentendo una riduzione media della tariffa del 5% rispetto al 2022, sia che si tratti di utenze non domestiche sia domestiche”.

“L’automatismo dell’adeguamento Istat avrebbe fatto schizzare un incremento della Tari a circa il 15%. Siamo quindi riusciti a disinnescare la bomba degli aumenti grazie alle scelte lungimiranti che sono state fatte in questi anni e alla premialità in virtù del fatto che per il 2022 la raccolta differenziata è stata da record”, conclude Gandolfo.