Recco, il consiglio comunale approva il bilancio consuntivo 2022

Recco. Nel corso del Consiglio comunale di ieri è stato approvato il bilancio consuntivo 2022. Come spiegato dal sindaco e assessore al bilancio Carlo Gandolfo durante l’assise: “Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 conferma una gestione attenta dei conti pubblici da parte della nostra amministrazione. Un risultato positivo che si è ottenuto grazie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal documento di programmazione e al buon utilizzo delle risorse disponibili”.

“L’anno si è chiuso con un avanzo di amministrazione di oltre 7 milioni di euro, somma che ci ha consentito di destinare 1 milione e 800 mila euro alla parte investimenti, assegnando maggiori risorse a opere sul territorio”.

Tra gli interventi finanziati, già realizzati o in corso di realizzazione, ci sono: il rifacimento del manto erboso sintetico del campo di rugby, la strada per raggiungere il cimitero di Polanesi, la manutenzione straordinaria degli appartamenti comunali, il miglioramento della viabilità veicolare e pedonale del comparto di via XXV Aprile, macchinari per la viabilità e la messa in sicurezza del territorio, la modifica del sistema di raccolta dei rifiuti nel centro urbano (cassonetti intelligenti), la costruzione del corpo ossari nel cimitero di Megli, il miglioramento del sistema di videosorveglianza.