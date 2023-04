Rea Palus Race, in centinaia a Rapallo per la corsa ad ostacoli: vince Claudio Macchiavello

Rapallo ancora una volta si è tinta di tutti i colori dell’arcobaleno, grazie ai protagonisti dell’ottava Rea Palus Race. Ormai ritenuta la “gara per antonomasia” nel mondo italiano delle OCR, la corsa a ostacoli ligure ha visto al via centinaia di atleti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Le sfide sono state accesissime, con una grande incertezza per capire chi al termine dei 10 km e soprattutto dei 21 ostacoli sul percorso sarebbe riuscito a chiudere vincitore.

Gara dura, come stanno a testimoniare i tempi dei concorrenti tutti ben oltre l’ora. A spuntarla è stato Claudio Macchiavello, che ha completato la sua fatica in 1h09’34” senza incorrere in alcuna penalità e questa è stata la sua forza. Il secondo, Claudio Petrocchi ha infatti assommato 31” che gli sono stati fatali, avendo chiuso in classifica a 28” dal vincitore, Ancor di più può recriminare il terzo, il rumeno Alexandru Popovici che è terminato a 1’02” di ritardo ma con 1’55” di penalità.

Fra le donne a spuntarla è stata Deborah Molinaro, una specialista di questo tipo di competizioni che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h19’30” con 31” di penalità, alle sue spalle Francesca Tirozzi a 12’12” e stesso aggravio della vincitrice, terza come lo scorso anno Chiara Saglietti a 15’11” ma che è stata capace di passare indenne tutti gli ostacoli come Macchiavello e come soli altri 4 classificati su 153: Giacomo Traverso, Alessandro Fornoni, Gabriele Gianelli e Marco Cattaneo.

Il podio uomini

La Rea Palus Race ha poi visto all’opera un gran numero di concorrenti impegnati nella prova Open, quella senza classifica e su soli 5 km. La corsa ancora una volta ha dimostrato come, grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale di Rapallo, la corsa a ostacoli possa essere un grande richiamo spettacolare e una disciplina in chiara evoluzione. Ma la sua storia non finisce di certo qui: già alla domenica ci sarà una calorosa appendice, dedicata ai più piccoli per una mattinata di sport e divertimento, in attesa di tornare su queste spiagge il prossimo anno.