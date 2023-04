Rapina in centro storico, giovane deruba e aggredisce anziano: ricercato dalla polizia

Genova. Un grave episodio di delinquenza si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, in via Banchi, in pieno centro storico a Genova. Come spiegato dalla polizia si tratterebbe di una rapina impropria.

Secondo le prime informazioni un giovane – di cui non si conoscono ancora le generalità – si sarebbe avventato su una coppia di anziani, marito e moglie, per strappare e portare via il telefono dalle mani della donna, dandosi alla fuga subito dopo.

Il marito, un uomo di oltre 60 anni – come raccontato alla polizia da alcuni passanti – avrebbe cercato di rincorrere il giovane, ma questo lo ha spinto violentemente a terra per poi fuggire di corsa tra i vicoli del centro storico.

Sul posto sono giunti immeditamente i soccorsi. L’uomo, fortunatamente non in gravi condizioni, per le ferite riportate è stato trasportato per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo.

Giunta anche la polizia di Stato, del Commissariato Centro, in piazza Matteotti, per tutti gli accertamenti e la ricerca del giovane che al momento ancora non è stato trovato.

Notizia in aggiornamento