Rapallo Nuoto: ai Regionali 4 medaglie per Matteo Campodoni, nel sincro bronzo per Teresa Costa a San Marino

Rapallo. Ponte del 25 aprile pieno di impegni e soddisfazioni per gli atleti della Rapallo Nuoto tra le finali regionali per gli Esordienti A e il trofeo Spring disputato a San Marino dalle ragazze del Sincro.

Le finali regionali disputate alla Sciorba il 22-23 aprile hanno sancito il giro di boa della stagione degli Esordienti A. La Rapallo Nuoto ha partecipato a 24 finali con 10 atleti, piazzandosi all’ottavo posto nel medagliere finale.

Quattro le medaglie per i gialloblu, tutte conquistate da Matteo Campodoni: due ori nei 100 e 200 farfalla; un argento nei 400 misti e un bronzo nei 100 stile.

Ottimi piazzamenti anche per gli altri atleti: Noah Capurro (100, 200 rana), Samuel Del Favero (200 farfalla), Giorgia Giordano (100, 200 rana), Pietro Macchiavello (100, 200 rana), Sofia Martini (100, 400, 800 sl e 100 dorso), Margherita Monte (100, 200 rana e 400, 800 sl), Federica Olcese (staffetta 4×100 sl e 4×100 mista), Lorenzo Scotti (100, 200 dorso), Lorenzo Spartani (1500 sl e 100, 200 farfalla).

Soddisfatto il tecnico Enzo Valente: “Li ho definiti leoni, perché lo sono stati veramente tutti. Al di là delle medaglie, che con un pizzico di fortuna potevano essere di più, sono molto soddisfatto per l’atteggiamento che tutti i ragazzi hanno avuto. Nelle gare hanno dato il massimo e di più conquistando dei piazzamenti di tutto rispetto”.

La stagione ora prosegue in vasca lunga: per le prossime finali regionali si dovrà aspettare fino a luglio sempre alla Sciorba, ma intanto la preparazione continua al Poggiolino dove si sta lavorando per allestire la vasca esterna. In termini di gare a maggio ci saranno due trofei a cui parteciperanno anche gli Esordienti A della Rapallo Nuoto: uno a Livorno, i primi giorni di maggio, e il Città di Rapallo, trofeo internazionale “mp fun&sport” il 19-20-21 maggio.

Per il Sincro della Rapallo Nuoto, invece, il trofeo Spring e Spring Open di San Marino disputato il 22-23-24 aprile è stato il primo banco di prova nazionale per la giovane squadra gialloblu. E non sono mancate le soddisfazioni in termini di piazzamenti.

Questi i risultati: Teresa Costa, 3° posto Solo Esordienti C; Giada Figari e Layla Meki, 14° posto Duo Esordienti C; Ludovica Graffigna e Greta Tiragallo, 5° posto Esordienti B; Greta Tiragallo, Teresa Costa, Ludovica Graffigna, Marta Ardito, Ilaria Romagnolo, Era Zemblaku, Greta Carfagno e Marta Gariti 6º posto Squadra Esordienti B; Margherita Baricchi, Sveva Giordano, Nicole Canepa, 15º posto Trio Esordienti A; Elena Rosellini e Roselda Shaha, 49º posto Doppio Ragazze.

“Prima gara a livello nazionale, siamo contente dell’impegno e dei risultati – commentano le allenatrici Olimpia Benvenuto e Silva Demarchi – per tutte è stata la prima gara di questo calibro e non era facile il confronto con le altre atlete provenienti da tutta Italia. Da mercoledì si torna al lavoro in vista delle prossime gare”.

Nel calendario delle sincronette della Rapallo Nuoto la data cerchiata il rosso è il 7 maggio con il Trofeo Regionale a Chiavari.