Quindicenne accoltellata in centro storico, il giovane aggressore: “Pronto al ricovero in una comunità terapeutica”

Genova. Non ha risposto alle domande del giudice il 19enne italiano, residente nel Tigullio, che all’alba di mercoledì in via San Luca nel centro storico genovese ha accoltellato una 15enne con cui si stava frequentando da un paio di settimane.

Un gesto per il quale nessuno dei protagonisti al momento fornito una spiegazione. Quello che si sa è che la ragazzina la sera prima si era allontanata dalla comunità per minori dove era ospitata e aveva passato la notte in giro con il 19enne e un gruppo di amici. Poi all’alba, secondo quanto raccontato dalla vittima. all’improvviso mentre stavano camminando il ragazzo ha tirato fuori il coltello e l’ha colpita a un fianco.

Portata in codice rosso all’ospedale San Martino, la ragazzina fortunatamente non è stata ferita in modo grave e non è stato necessario sottoporla a un intervento chirurgico. Fin dal primo momento è rimasta vigile e cosciente tanto da essere stata lei stessa e indicare ai poliziotti delle volanti l’aggressore che era stato immediatamente stato fermato e arrestato per tentato omicidio.

Oggi il ragazzo, assistito dagli avvocati Giorgio Torrigino e Daniele Malagamba, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I suoi legali però hanno scoperto che il giovane avrebbe dei trascorsi di abuso di alcol e sostanza psicotrope e il ragazzo ha detto al giudice di essere disponibile a sottoporsi ai test tossicologici per accertare la presenza di sostanze psicotrope nel sangue e anche al ricovero in una comunità terapeutica per il trattamento delle dipendenze. L’arresto è stato intanto convalidato.

I legali potrebbero anche chiedere al giudice una perizia psichiatrica.