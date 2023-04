Quarto, interdetta la copertura del rio Castagna: stop a lettini e ombrelloni vicino alla spiaggia

Genova. Un’ordinanza del Comune di Genova ha interdetto all’utilizzo la parte finale della copertura del rio Castagna, a quarto, da tempo utilizzata come estensione dello stabilimento balneare della zona.

Alla base del provvedimento le condizioni degradate della struttura, uno scatolare di cemento, che, a seguito degli ultimi marosi della scorsa stagione, ha mostrato palesi segni di usura e cedimento.

“La copertura del Rio Castagna, dovrà essere oggetto di arretramento rispetto alla linea di costa, a tal riguardo, qualora tecnicamente possibile, si immagina la rimozione della soletta di copertura fin d’ora per i tratti più ammalorati quale immediata risoluzione della problematica – si legge nel provvedimento – resta in carico del concessionario assicurarsi che le opere da esso mantenute non arrechino danno a terzi ed in particolare ai fruitori della spiaggia libera”.