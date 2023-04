Quarti di finale, un buon Bogliasco cede all’Ekipe Orizzonte

Bogliasco. Una prova positiva e coraggiosa non basta alle ragazze del Netafim Bogliasco 1951 per avere ragione dell’Ekipe Orizzonte nella gara d’andata dei quarti di finale dei playoff scudetto.

Alla Vassallo la terza forza d’Europa si impone 17-7 facendo valere tutta la propria classe ed esperienza. Una punizione troppo severa per le biancazzurre che come d’abitudine se la sono giocata a viso aperto, riuscendo a restare in scia alle avversarie per almeno tre tempi. Sotto 2-0 dopo pochi minuti, le bogliaschine hanno recuperato per due volte lo svantaggio portandosi prima sul 2 pari, grazie alle reti di Millo e Paganello, poi sul 5-5 a metà del secondo tempo.

Prima del cambio vasca tuttavia le catanesi hanno dato il primo strappo alla gara, arrivando all’intervallo lungo sul più 3. Un divario che non ha scoraggiato le ragazze allenate da Sinatra, caparbie nel continuare la propria gara senza farsi intimorire o scoraggiare dalle belle giocate avversarie. Nel finale però le siciliane hanno dato fondo ad ogni loro energia, prendendo il largo e ribadendo la propria ambizione di confermarsi ancora una volta campionesse d’Italia. Tra le fila biancazzurre da segnalare le quattro reti, splendida l’ultima realizzata con una girata da urlo, messe a referto da Paola Di Maria.

Sabato le due squadre torneranno a scontrarsi in terra etnea nella sfida di ritorno che decreterà chi strapperà il pass per le semifinali tricolori.

“Onestamente potevamo fare meglio – dichiara a fine gara coach Mario Sinatra -. Abbiamo commesso troppi errori, soprattutto in attacco dove abbiamo giocato malissimo le superiorità numeriche. Chiaramente il divario tecnico e di esperienza tra noi e loro è enorme però mi aspettavo dalle mie ragazze qualcosa di più. Era la quarta volta che le incrociavamo in questa stagione ma evidentemente non siamo state brave nel comprendere i loro punti deboli e quelli di forza”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951-L’EKIPE ORIZZONTE 7-17

(Parziali: 2-5, 4-4, 1-3, 0-5)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 4, G. Cuzzupè, A. Mauceri, G. Millo 2, B. Rosta, R. Rogondino, M. Paganello 1, G. Lombella, M. Carpaneto, D. Spampinato, M. Oberti. All. Sinatra.

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava 1, V. Gant 2, D. Bettini 1, V. Palmieri 2, C. Marletta 5, G. Gagliardi, A. Williams 3, A. Longo, M. Leone 1, G. Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Rovida e Romolini.

Note. Superiorità numeriche: Bogliasco 1/13 + un rigore fallito da Rogondino nel primo tempo (parato) e Orizzonte 5/13 + due rigori realizzati da Williams nel secondo e Hallingan nel terzo tempo. Uscite per limite di falli Marletta (C) e Spampinato (B) nel terzo tempo, Mauceri e Rogondino (B) nel quarto.