Progetto riapertura Cantero, nuovo confronto tra amministratori e Confindustria

Chiavari. “Storie, personaggi e ricordi risiedono tra le poltrone del teatro chiavarese. Il territorio sta lavorando unito per riaprire le porte della storica sala e riconsegnarla alla collettività. Un modo per riappropriarci del nostro passato e proiettarci verso il futuro – afferma il sindaco Federico Messuti –

Poi prosegue: “L’Agenzia delle Entrate ha fissato il valore di mercato del Cantero a 2 milioni di euro, confermando così la perizia eseguita dal tecnico incaricato dal Comune. Durante l’incontro di oggi ho presentato i punti principali del protocollo d’intesa che ci consentirà di creare una fondazione di partecipazione funzionale all’acquisto e alla gestione del teatro. Il documento andrà a determinare le quote di partecipazione di ogni singolo ente o soggetto privato interessato, le modalità e le caratteristiche di attuazione. La fondazione, senza scopo di lucro, avrà alla base un patrimonio adeguato fissato nell’atto costitutivo”.

“La bozza è stata condivisa da dagli amministratori presenti che hanno ribadito il loro l’impegno per portare avanti il progetto di rilancio – conclude Messuti – Tutta l’operazione è però subordinata in prima battuta all’accordo con la proprietà per la vendita dello stabile, poi alla perizia tecnica necessaria a quantificarne i costi di ristrutturazione e al reperimento di finanziamenti ministeriali per sostenere tali spese. Appena saremo in possesso della stima delle opere”.