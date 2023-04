Principio di incendio in una galleria della A7: il fumo di un radiatore blocca la strada per qualche minuto

Genova. Il tantissimo fumo in galleria, uscito all’improvviso da un’auto in transito, ha fatto scattare l’allarme e la paura per un incendio, creando disagi per la circolazione: per fortuna, però, al fumo non sono seguite le fiamme e la situazione si è risolta in pochi minuti.

Questo quanto successo questa mattina in A7, esattamente nella galleria Belvedere, a pochi metri dal casello di Genova Ovest: dal radiatore di una vettura è iniziato ad uscire tantissimo fumo, creando un muro bianco che ha di fatto bloccato la viabilità.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato che le cose degenerassero, mentre dalla vettura gli occupanti uscivano in maniera autonoma. non si registrano feriti o altri mezzi coinvolti: dopo poche decine di minuti la circolazione è ripresa regolarmente.