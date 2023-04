Genova. Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 11.30 un minimarket etnico di via Gramsci, tra Caricamento e la Darsena nel centro di Genova, generando molto fumo.

Sul posto i vigili del fuoco con un totale di sei mezzi e la polizia locale per regolare il traffico nella zona. Il locale interessato è un minimarket al civico 47 rosso.

Non si registrano persone ferite né intossicate ma sono state fatte allontanare dall’edificio circa 70 persone.

Due corsie di via Gramsci direzione Ponente oltre alla sopraelevata in direzione Ponente sono state chiuse e si sono registrati forti rallentamenti per diverse ore. Sul posto anche la polizia di Stato e i carabinieri.

Le cause sono in via di accertamento. Per ulteriori rilievi i carabinieri hanno sequestrato il negozio e il piano superiore, un locale a uso commerciale.

Incendio in un negozio di via Gramsci, il fumo invade il centro storico

Il rogo, che ha interessato anche materiale plastico, ha generato una densa colonna di fumo che ha invaso la zona del centro storico ed è diventata visibile da gran parte della città.

“Il palazzo interessato dall’incendio, il cui ingresso principale è in via Del Campo 12, rientra nel sistema dei Rolli ma non fa parte della lista dei 42 patrimonio Unesco”, spiega lo storico dell’arte Giacomo Montanari, già direttore artistico di Rolli Days e oggi a capo del tavolo della cultura del Comune di Genova. Il fumo ha annerito la facciata dell’edificio di pregio.