Principio di incendio a un ripetitore tv sul monte Fasce: sul posto anche la Digos

Genova. Principio di incendio questo pomeriggio sul monte Fasce alla base di un’antenna per la trasmissione dei segnali televisivi.

Non sarebbero stati segnalati danni al momento, al segnale tv del ripetitore anche se sono finiti bruciati alcuni cavi esterni.

L’incendio secondo quanto appreso sarebbe partito da alcune sterpaglie. L’ipotesi sembra essere quella dell’incendio colposo forse a causa di una cicca di sigaretta ma le indagini sono in corso. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia che ha avvertito la Digos.

Indagini in corso. I ripetitori sono infatti uno degli obiettivi scelti dagli anarchici per i loro blitz: a Genova ancora un mese fa erano stati tagliati i cavi di un ripetitore al Righi tra il forte Sperone e il Puin, ma l’incendio in pieno giorno, in una zona abbastanza frequentata dagli escursionisti farebbe prediligere l’ipotesi colposa.