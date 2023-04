Porto di Pra’, dal municipio Ponente no all’unanimità all’espansione del terminal e ai cassoni

Genova. Che il tema della convivenza tra porto e quartieri fosse destinato a creare qualche imbarazzo nel governo di centrodestra del municipio Ponente lo si era capito da tempo, ma ieri, durante il consiglio municipale, le posizioni si sono fatte ancora più chiare.

Anche il centrodestra, infatti, ha votato una mozione proposta dalla minoranza (Pd, Genova Civica, Rossoverdi e M5s) che dice no all’espansione del porto di Pra’ e all’insediamento della fabbrica dei cassoni della nuova diga.

Seppure con qualche emendamento necessario a far digerire il testo anche alla maggioranza, il voto unanime è stato motivo di grande soddisfazione per i comitati del ponente.

“Questo no unanime a nuove servitù a Ponente – dicono da Pegli Bene Comune, uno dei soggetti che il 24 marzo hanno portato in piazza 5000 persone – rappresenta un viatico positivo e incoraggiante sulla strada dello STOP a ogni altro sacrificio a Ponente in termini di mare tombato e nuovi riempimenti”. I comitati ora auspicano la convocazione di un’assemblea pubblica.

A questo proposito qualche notizia arriva dal presidente del municipio Ponente, Guido Barbazza. Bucci vorrebbe fare un incontro preliminare con una delegazione degli stessi comitati, forse già la prossima settimana, e poi partecipare all’assemblea pubblica a cui presenzierà anche il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi.

Secondo alcuni retroscena sarebbe stato proprio Rixi, anche recentemente, a chiedere al sindaco di Genova una frenata sui progetti di rivoluzione del porto a ponente.

Soddisfatta solo in parte, però, l’opposizione. Claudio Chiarotti, ex presidente di municipio, aveva presentato un ordine del giorno, collegato alla mozione, in cui si chiedeva a presidente e giunta municipale di “esprimere perplessità sul doppio ruolo del sindaco-commissario Bucci” e di chiedere un maggiore coinvolgimento del territorio nel processo di definizione del piano regolatore portuale.