Ponte Morandi, l’ingegnera di Aspi: “Lo esclusi dalle ispezioni con i droni perché servivano troppe autorizzazioni”

Genova. Giulia Martella, ingegnere ma non strutturista, una carriera tra Spea ed Aspi dove si è occupata soprattutto di presentazioni ed estrazione di dati, all’inizio del 2018, prima che il ponte Morandi crollasse aveva ricevuto l’incarico di stipulare un contratto con la società Avio per una sperimentazione di volo di droni per controllare i viadotti della rete autostradale.

Non era il primo contratto che veniva stipulato e per questo Martella dal maxi file excel di tutti i viadotti aveva prima escluso quelli che avevano voti inferiori al 43 (quelli quindi che presentavano minori problemi di ammaloramento) e poi quelli che in precedenti contratti era già stati ispezionati con i droni.

Nella lista dei 98 viadotti indicati da Martella non comprare però il viadotto Polcevera e nel sistema alla casella dove dove doveva indicare se fosse stato già ispezionato Martella ha scritto “sì”. Alla domanda del pm Walter Cotugno se era vero la teste ha risposto: “No, non era mai stato ispezionato ma De Santis o Frazzica, non ricordo chi dei due, mi dissero che le autorizzazioni da chiedere per un volo sotto il polcevera visto che era area aeroportuale e c’era anche sotto la ferrovia necessitavano di autorizzazioni troppo complicate, quindi lo esclusi e per praticità scrissi che era già stato ispezionato in modo da poterlo escludere dall’elenco di quelli da ispezionare”.

Nell’udienza di oggi un avvocato degli imputati, dopo una polemica con la stampa inspiegabile ad avviso di chi scrive visto (la mail che ha chiesto di acquisire era già stata oggetto di notizie di stampa ben due anni fa) ha chiesto di acquisire il documento nel processo chiedendo alcune informazioni alla teste. Si tratta di una mail del luglio 2015 dove no degli imputati Matteo De Santis invia ad altri due imputati, Emanuele De Angelis, e a Massimo Meliani, con in copia anche Martella, la foto di un ponticello provvisorio su un torrente, una sorta di passerella dove i tubi innocenti erano stati utilizzati a ‘mo di stralli Come didascalia De Santis scrive: “Ma ci voleva tanto a fare il progetto di rinforzo degli stralli del Polcevera?”. Uno scambio di mail dai toni scherzosi visto che De Angelis stava in quel momento predisponendo il primo progetto di retrofitting per il ponte Morandi (che crollerà tre anni dopo) ma per per gli investigatori della guardia di finanza che avevano trovato la mail nel computer sequestrato a Meliani la risposta successiva di De Angelis sarebbe stata significativa: “Comunque non ci passerei neanche se fossi una formica” aveva detto. Secondo gli investigatori il riferimento sarebbe stato proprio al Morandi ma secondo quanto raccontato dalla teste era riferita invece alla passerella oggetto della foto, tesi condivisa anche dal pm Cotugno che infatti sul punto non aveva fatto nessuna domanda alla teste.

