Ponte Morandi, l’imputato Ceneri in aula: “Nel 2009 e 2012 ammaloramenti solo superficiali ma scrivemmo di ripetere i controlli periodicamente”

Genova. “Nel 2009 abbiamo fatto dei controlli sugli stralli e sulle pile del ponte Morandi abbiamo trovato degli ammaloramenti solo di tipo superficiale, ciononostante abbiamo ritenuto sensato sottolineare l’importanza di ripetere i controlli oggi anno. Nel 2012 abbiamo fatto un controllo simile ma abbiamo suggerito di ripeterlo ogni due anni semplicemente per uniformarci alle indagini riflettometriche che venivano svolte un anno sugli stralli lato monte e un anno lato mare”. Maurizio Ceneri, responsabile dell’ufficio CND di Spea con sede a Bologna, è il primo dei 58 imputati a prendere la parola nell’aula dove si sta svolgendo il processo per il crollo del ponte Morandi. Si è trattato di spontanee dichiarazioni, come ha ricordato il presidente Lepri che ha fatto capire avrà molte domande da rivolgergli quando arriverà il momento di essere interrogato, visto che tutti e 58 gli imputati hanno fatto sapere attraverso i loro legali che si sottoporranno all’interrogatorio una volta terminati i testi dell’accusa.

Il chiarimento di Ceneri è una prima risposta alla Procura che anche nella memoria aveva rilevato quest’anomalia: nel 2009 nella relazione Cnd viene suggerito di ripetere i controlli approfonditi ogni anno sugli stralli, invece per tre anni non ci andrà più nessuno e nel 2012 quando si torna a vedere uno degli stralli della pila 9 viene scritto di tornarci non più una volta all’anno ma ogni due.

Ceneri questa mattina era stato chiamato diverse volte in causa dal testimone sentito oggi in aula. Si tratta di Alessandro Costa, tecnico che per conto di Spea Cnd aveva eseguito quelle ispezioni sul viadotto Polcevera inviato a Genova proprio da suo capo ufficio Ceneri.

Le ispezioni del 2009 e 2012, ha spiegato Ceneri, non furono fatte, come normalmente avviene su segnalazione (da parte dell’Utsa, cioè il ramo genovese di Spea che doveva occuparsi delle ispezioni trimestrali e annuali, oppure del primo tronco) ma semplicemente perché “erano già in corso i controlli da parte di Utsa quindi ci hanno invitato a fare le nostre verifiche, di prassi quelle più approfondite, visto che c’era la disponibilità delle piattaforme e delle gru affittate dalla ditta Vernazza”. Per questo “non abbiamo scelto cosa controllare ma si trattava di controlli a campione”.

Nel 2015 Spea Cnd con Costa e un altro ispettore era tornata sul Morandi, sempre di notte: “Di giorno il ponte non l’ho mai visto” ha spiegato e rispondendo a una domanda del pm Walter Cotugno ha anche sottolineato come “Certamente di giorno sarebbe stato meglio visto che i difetti si vedono più facilmente alla luce del sole”. Nel 2015 i tecnici Cnd tentano anche di effettuare delle prove di liberazione della tensione sugli stralli, ma le prove falliscono visto che “non era possibile eseguire la procedura standard sugli stralli che non prevede di staccare gli estensimetri quando si esegue il carotaggio”. Le prove quindi non sono affidabili e vengono abbandonate.

La testimonianza di Costa è considerata molto importante dalla procura anche per alcuni fatti accaduti dopo il crollo del Morandi. In particolare Costa la notte tra l’1 e il 2 agosto del 2018, quindi due settimane prima del crollo, era stato inviato a Genova a fare delle ispezioni sul viadotto Pecetti sulla A26. Costa aveva rilevato che uno dei 5 cavi di una trave del viadotto presentava ammaloramenti che portavano a una riduzione della sezione della precompressione fino al 25%. Secondo il disegno progettuale si trattava di uno dei tre cavi centrali della trave, formato da 12 trefoli mentre i due cavi pià esterni avevano 8 trefoli in tutto.

Quella relazione preliminare inviata al suo superiore a fine agosto viene successivamente modificata e viene scritto che la la riduzione di sezione era pari al 18% (quindi meno grave): Costa lo scopre a ottobre in seguito a una telefonata. Il ponte Morandi era crollato e Costa diffida il suo interlocutore “a utilizzare una relazione modificata con la mia firma”. “Il giorno dopo incontrai Ceneri che mi disse che forse avevo sbagliato a indicare il cavo e quindi andava rivista, ma io con ceneri ne parlai il giorno dopo Ceneri mi accennò che era stata un po’ rivista, ma io dissi che da quando avevamo fatto l’ispezione nel frattempo era crollato il viadotto Morandi e che se avevo commesso un errore era sempre meglio commetterlo esagerando che non sottostimando il problema”. L’avvocato Francesco Del Deo ha portato in aula alcuni documenti che sembrano dimostrare come la trave del Pecetti fosse formata da 5 cavi da 12 trefoli, quindi più resistente rispetto al disegno in possesso di Costa al momento dell’ispezione, ma in diversi passaggi Costa ha chiarito che in ogni caso la sua relazione era stata modificata senza il suo consenso e che lui voleva essere più cautelativo possibile.

Dopo il crollo del Morandi la tensione è divenuta altissima in casa Spea tanto che i dirigenti chiedono a tutti gli ispettori di consegnare tutte le relazioni in loro possesso a partire dalla notte del 14 agosto. Poi con il prosieguo delle indagini gli investigatori della guardia di finanza cominceranno a trovare relazioni ammorbidite e presunti falsi report anche sugli altri viadotti del primo tronco da cui è nata l’indagine parallela nota come ‘inchiesta ponte bis”. E lo stesso Costa circa un anno dopo il crollo del Morandi riceve a sua volta un avviso di garanzia: “Sapevo ancora prima dell’interrogatorio che era per il Pecetti, dove erano andato una sola volta e avevo fatto una sola relazione, che era stata modificata. Sul server la mia relazione preliminare non era presente così ho fatto richiesta ufficiale prima di essere interrogato di avere il backup del mio computer che viene fatto da Spea una volta al mese e ho recuperato la mia relazione originale”.

Appena riceve l’avviso di garanzia Costa chiede di parlare con i suoi superiori dal capo del personale all’amministratore delegato: “Mi viene detto che nei giorni successivi eravamo stati tutti invitati a Roma per un incontro. In quell’occasione l’amministratore delegato ha fatto a tutti un discorso di incoraggiamento sul fatto che avevamo lavoratori in scienza e coscienza e all’azienda non risultavano ipotesi di falso e ci disse di continuare a fare il nostro lavoro bene come stavamo facendo”.

“Io a quel punto ho alzato la mano e ho detto: ‘Io dal 14 agosto mi sono fatto un mazzo così e l’unica cosa che ho ricevuto in cambio è stato un avviso di garanzia’. La pozione di Costa nella cosiddetta inchiesta bis, dove la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 47 imputati, è stata archiviata.