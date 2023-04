Ponte Morandi, il responsabile della sicurezza di Spea: “Dal 2013 al crollo nessuno entrò più in un cassone per ispezionarlo”

Genova. “Dal 2013 al 2018 che io sappia nessuno è mai più entrato a ispezionare i cassoni del viadotto Polcevera”. Lo ha detto in aula, rispondendo a una domanda del presidente Paolo Lepri, l’ex rspp di Spea Sebastiano Frisardi. Frisardi era stato chiamato al ruolo di responsabile della sicurezza della società controllata di Aspi che doveva occuparsi della sorveglianza dei viadotti all’inizio del 2013.

“Una delle prime problematiche di cui mi sono dovuto occupare erano le criticità legate all’accesso ai cassoni, sia per il Polcevera che per altri viadotti – ha spiegato il teste – In particolare sul Polcevera un rappresentate del lavoratori aveva segnalato le criticità sul Polcevera così andai io stesso nel mese di aprile di quell’anno a verificare di persona utilizzando un by bridge. Riuscii io ad accedere a un cassone ma con una manovra assolutamente non in sicurezza in quanto per entrare nella botola ho dovuto tirarmi su con i gomiti. Era pericoloso perché il by bridge era sul piano stradale con una riduzione di corsia ma se un altro mezzo in transito in autostrada lo avesse tamponato si rischiava passando dalla piattaforma per arrivare all’impalcato di trovarsi nel vuoto pur con la cintura di sicurezza o al contrario l’effetto ghigliottina”.

Dopo quell’ispezione Frisardi inviò una mail ai suoi diretti superiori (in particolare Casini che era a capo di Utsa Genova, Parisi nel 2013 a capo del personale e Nebbia, responsabile di funzione) spiegando che non era possibile far entrare i lavoratori a svolgere le ispezioni in quelle condizioni anche perché nel 2011 era entrato in vigore un decreto che imponeva regole e prescrizioni di sicurezza per i cosiddetti ‘luoghi confinati’.

Frisardi, in quella mail, ma anche in interlocuzioni con i suoi superiori ha spiegato che c’erano anche altri problemi nei cassoni, come la mancanza di un cavo salvavita per agganciare un doppio moschettone e l’esistenza di vecchie passerelle che rendevano il tutto ancora più difficile “perché non sapevamo in che condizioni fossero e quindi erano inutilizzabili e creavano intralcio nell’avvicinamento del by bridge”.

Per ovviare a questi problemi che di fatto hanno impedito per cinque anni, fino al crollo, l’ispezione dei cassoni del ponte Morandi “avevo individuato alcune possibili soluzioni fra cui quella di utilizzare delle scalette che dal by bridge dovevano essere fissate all’impalcato con delle staffe, ma le staffe non vennero mai posizionate e le mie proposte rimasero sulla carta”.

Sempre il decreto 177/2011 sui luoghi confinati prevedeva la formazione dei lavoratori come prerequisito per consentirne l’accesso, ma Spea cominciò ad organizzare i primi corsi solo nel 2017.

“Organizzativamente la necessità di allestire i corsi di formazione all’interno di Spea veniva richiesta all’ufficio personale, ufficio personale che aveva anche questo compito. I responsabili dell’ufficio personale erano Parisi quando sono arrivato e poi Luigi Maresca”.

Luigi Maresca, sentito stamattina come primo teste aveva spiegato così il ritardo dei corsi di ben sei anni: “Come prima cosa quando era entrato in vigore il decreto sui luoghi confinati noi dovemmo stilare un elenco di questi luoghi che non erano solo i cassoni del Polcevera ma riguardavano anche gli altri viadotti. E poi prima di organizzare i corsi dovevamo comunque risolvere la questione di come poter accedere ai cassoni e questo era un problema che non riguardava noi ma Aspi. Io di questo parlai in diverse occasioni direttamente con il mio amministratore delegato Galatà”.