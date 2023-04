Ponte del 25 Aprile, mattinata di traffico intenso nel Savonese

Savona. Il lungo ponte del 25 Aprile coincide, come di consueto, con le lunghe code createsi sulle autostrade liguri per l’arrivo di vacanzieri dalle regioni del nord Italia.

Al momento sulla A10 Genova-Ventimiglia si registra una coda di un chilometro tra Andora e San Bartolomeo in direzione Francia causa lavori. Code a tratti tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso. E code si registrano anche tra lo svincolo di Varazze e l’allacciamento A10/A6 sempre in direzione Ventimiglia.

Traffico intenso, ovviamente, anche sulla A6 Torino-Savona, dove si registra una coda di un chilometro tra Altare e il bivio con la A10 in direzione Savona causa lavori. Coda di un chilometro anche tra Ceva e Millesimo in direzione Savona, sempre causa lavori.