Ponte 25 aprile, mattinata di traffico intenso in A26, A12 e A10

Genova. Mattinata di code e rallentamenti sulla rete autostradale ligure. In occasione del ponte del 25 aprile sono numerose le persone che si sono messi alla guida per trascorrere qualche giorno lontano da casa. Si registra traffico intenso in A10, A26, A12 e ripercussioni anche in A7.

Al momento in A26, Genova Voltri-Gravellona Toce, risultano code a tratti tra Ovada e Voltri in direzione di Genova.

Code a tratti anche tra Ovada e il bivio A26/A10, Genova-Ventimiglia, per traffico intenso.

Rallentamenti in A10, Genova-Savona-Ventimiglia, all’altezza di Genova Aeroporto – Allacciamento A10/A7, in direzione Genova. E coda anche tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova sempre per traffico intenso.

In A12, Genova-Rosignano Marittimo, il traffico è rallentato in prossimità dell’allacciamento A12/A7, sia in direzione Genova sia in direzione Rosignano. Forti rallentamenti a Nervi.