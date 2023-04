Poliziotto preso a schiaffi e minacciato di morte nel carcere di Marassi

Genova. Aggredito, minacciato di morte e preso a schiaffi. La Uilpa polizia penitenziaria denuncia ancora un’aggressione a un agente nel carcere di Marassi. “Ieri è accaduto come altre volte in passato – riferisce il segretario regionale Fabio Pagani – ma sono mediamente due al giorno le aggressioni dei detenuti ai danni degli operatori penitenziari in tutto il Paese, rispetto alle quali si registra la sostanziale inerzia del ministero e, più in generale, del governo”.

Il fatto è successo attorno alle 10:30 di ieri.

“Un detenuto non nuovo a tali comportamenti, ventenne, violento, italiano, con condanna definitiva, mentre si recava a telefonare, senza alcun motivo ha aggredito violentemente il poliziotto addetto alla vigilanza del piano detentivo, prendendolo a schiaffi in pieno volto e minacciandolo di morte.

Secondo Pagani “è di tautologica evidenza che se non si assumono consequenziali misure immediate la situazione carceraria rischia di riprecipitare. È assolutamente indispensabile e urgente rafforzare gli organici della polizia penitenziaria e potenziarne equipaggiamenti e dotazioni strumentali, nonché, parallelamente, intervenire sull’ordinamento introducendo un reato proprio o, per lo meno, un’aggravante specifica per chi, trovandosi in stato di detenzione, si scagli contro le istituzioni repubblicane aggredendo la polizia penitenziaria”.

La Uilpa chiede al dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al ministero della Giustizia “di accelerare sulla revisione del modello custodiale, ma anche di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di detenuti che abbiano aggredito e procurato lesioni permanenti agli operatori penitenziari e conseguentemente, pure danni all’erario”.