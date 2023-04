Poliziotto fuori servizio insegue e blocca tre giovani che stavano rubando in un’auto in sosta: due sono minorenni

Genova. Hanno forzato il finestrino di un’auto parcheggiata in via Assarotti in pieno pomeriggio per cercare oggetti utili da rubare ma sono stati fermati da un poliziotto del commissariato di Cornigliano libero dal servizio.

E’ successo domenica intorno alle 17. L’agente stava risalendo con la propria auto via Assarotti in direzione piazza Manin quando ha notato due giovani, che conosceva perché erano già stati fermati in precedenti occasioni, che stavano forzando il finestrino di un’auto in sosta ed erano riusciti ad abbassarlo con le mani mentre altri due erano poco distanti a fare da palo.

A quel punto il poliziotto ha fermato l’auto e si è avvicinato ai ragazzi identificandosi. Uno di loro lo ha anche riconosciuto e ha gridato all’amico: “Scappa è uno sbirro”.

A quel punto è scattato l’inseguimento ma prima l’agente ha fermato una passante, lanciandole le chiavi dell’auto che rischiava di ostruire il traffico e ha chiamato la centrale operativa della Questura per l’invio dei rinforzi.

Se il primo dei fuggitivi è riuscito a far perdere le sue tracce, il poliziotto è riuscito invece a raggiungere e fermare gli altri tre in piazza dello Zerbino dove nel frattempo stava arrivando anche una volante. I tre, tutti nordafricani, sono stati portati in questura: due sono risultati minori non accompagnati, ospitati in comunità in centro città e già noti per diversi precedenti furti, il terzo, appena maggiorenne, era stato da poco denunciato per rapina aggravata e lesioni.

I tre sono stati tutti denunciati a piede libero e i due minori sono stati riaccompagnati nelle rispettive comunità di accoglienza.