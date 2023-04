Pnrr, gare assegnate per Casa dalla vela, “super” Sciorba e Andrea Doria a Genova

Genova. Saranno le aziende locali Sirce ed Edildue, già titolari di molti cantieri pubblici, a realizzare i lavori per la Casa della Vela nel Waterfront Levante, per la cittadella dello sport alla Sciorba (Val Bisagno) e per l’ampliamento della società Andrea Doria. Le gare sono state assegnate – come pubblicato sull’albo pretorio comunale – in tempo per non sforare sulle scadenze imposte dal Pnrr per il finanziamento delle opere.

A sottolinearlo è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi con un post su Facebook: “Si sente tanto parlare dei ritardi dei cantieri legati al Pnrr e il 31 marzo era una scadenza intermedia importante da rispettare per molti progetti, per non perdere i finanziamenti noi, nonostante i tempi strettissimi, abbiamo centrato tutti gli obiettivi” dice, citando i tre progetti legati allo sport, di cui Genova sarà capitale nel 2024.

“Molto importante anche il fatto che i raggruppamenti che hanno vinto queste tre gare siano guidati da aziende genovesi – continua Piciocchi – siamo confrontati molto con Ance perché volevamo stimolare la massima partecipazione sul territorio, e la nostra imprenditoria sta rispondendo con entusiasmo ai bandi, il che è molto importante perché significa che il Pil legato al Pnrr finisce sulla città”.

La casa della Vela, che diventerà anche centro della federazione, sarà finanziata dall’Europa con 4 milioni mentre 3 milioni sono stati stanziati dal Comune. Per quanto riguarda Andrea Doria e Sciorba – 11 milioni complessivi – si tratta di realizzare una nuova palestra per la ginnastica artistica in viale Aspromonte e una nuova vasca alla Sciorba. Qui si vuole costruire anche una struttura ricettiva destinata agli atleti e ai loro accompagnatori.