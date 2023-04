Playoff di Serie C Silver, il Basket Pegli esce a testa alta contro il Tigullio

Santa Margherita Ligure. Termina la corsa della prima squadra maschile del Basket Pegli di coach Conforti, uscita a testa alta dalla serie dei quarti di finale playoff di Serie C Silver contro il Tigullio Sport Team, seconda della classe al termine della regular season. Sconfitta a Santa Margherita Ligure nella decisiva gara 3 dopo aver sfidato alla pari gli avversari nelle tre contese.

Decisivi i due quarti centrali nel match, nei quali i sammargheritesi scavano un solco di +17 che gli arancioblù non riescono a colmare. Primo quarto molto equilibrato, con le due squadre che si annullano a vicenda. Poi, complice anche l’infortunio di Alessandro Conforti, il Tigullio prende il sopravvento fino all’ultima frazione, in cui si ampliano le rotazioni e in cui i biancorossi amministrano il vantaggio. Il Basket Pegli esce comunque a testa altissima dalla tripla contesa.

Questo il commento di Alfredo Conforti, coach della prima squadra maschile: “È stata una serie molto combattuta in cui siamo riusciti a raggiungere gara 3. Ripeto ciò che ho detto in gara 2, ovvero che loro hanno un roster più completo e più forte del nostro. Sono una squadra costruita per arrivare fino in fondo ma noi li abbiamo messi in grossa difficoltà e comunque si è visto, da gara 1 a gara 3. Peccato che poi nell’ultima sfida alcuni episodi ci hanno un po’ demotivato e penalizzato. Conforti uscito dopo un quarto e mezzo per infortunio, per esempio, non più rientrato. Poi alcuni fischi un po’ borderline ci hanno un po’ condizionato. Abbiamo sicuramente perso per meriti loro ma è quantomeno insolito il fatto che a Tigullio siano stati fischiati solo otto falli in tutta la partita, considerando l’aggressività difensiva messa in campo ieri. Questa cosa onestamente ci ha molto penalizzato. Detto ciò, per la serie siamo contenti. Sapevamo di poter uscire al primo turno ma già il fatto di averla allungata è stata una cosa positiva”.

Il tabellino:

TIGULLIO SPORT TEAM – BASKET PEGLI 64-41

(Parziali: 15-13; 16-11; 22-10; 11-7)

TIGULLIO SPORT TEAM: Gelant 15, Brignolo 14, Mangione 12, Keita 12, Matthews 7, Gnocchi 2, Gogishvili 1, Guerra 1, Camperi, Traoré, Mariani, Borselli. All. Macchiavello.

BASKET PEGLI: Conforti Ale. 10, Zaio A. 7, Facco 6, Cartasegna 5, Sediano 5, Nsesih 4, Mozzone 4, Nicoletti, Grillo, Vagnati, Bruzzone, De Natale. All. Conforti Alf.