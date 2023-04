Play Off Prima Categoria: il Camporosso espugna (2-1) il terreno dell’Anpi Casassa

Genova. Il Camporosso parte con il piede giusto, nella prima giornata dei play off di Prima Categoria, andando a vincere (2-1) sul terreno dell’Anpi Casassa, al termine di una partita ben giocata da entrambe le contendenti, che hanno sempre provato a giocare la palla, con buoni concetti di gioco.

Gli imperiesi di mister Carmelo Luci sono stati abili a capitalizzare al massimo le occasioni create, realizzando con Bosio, la doppietta, che ha messo le mani sulla gara.

L’Anpi di mister Luca Gullo, ha provato a ribaltare l’esito della gara, accorciando le distanze con Venturelli, mettendo pressione agli avversari, costretti a difendersi, ma è mancato il guizzo finale, che avrebbe portato al pareggio.

“Abbiamo giocato tutta la partita a buon livello – afferma il mister genovese Luca Gullo – siamo stati puniti da due episodi. C’è stato annullato il goal del pareggio per un fuorigioco, a mio parere, alquanto dubbio.

Nelle tre partite che dovremo giocare, proveremo a riscattare il risultato, mettendo il campo l’atteggiamento mostrato per tutto l’arco della gara”.

“Abbiamo giocato un buon primo tempo – afferma il tecnico imperiese Carmelo Luci – dove avremmo meritato qualcosa in più, nel seconda frazione di gioco, abbiamo sofferto la reazione avversaria, sono contento anche per i ragazzi giovani entrati sul terreno di gioco, che si sono fatti trovare pronti. Siamo molto soddisfatti di fare parte delle cinque squadre liguri che si giocano la chance di poter salire di categoria, giocheremo al meglio ogni gara, colgo l’occasione per ringraziare la società Anpi Casassa per la gentilezza ed educazione, che raramente si vedono sui campi di calcio”.

“E’ difficile analizzare questa partita – dichiara Fabio Boschi, presidente dell’Anpi Casassa – loro con pochi tiri in porta hanno trovato due reti, abbiamo creato tanto, ma c’è mancato un pizzico di lucidità nei momenti topici. Il calcio è questo, complimenti al Camporosso, squadra corretta e con buone individualità”.