Pisa-Bari, dietrofront dei toscani: non presenteranno ricorso

Pisa. Dietrofront del Pisa. Dopo aver annunciato il ricorso per la partita persa contro il Bari a causa di un errore tecnico dell’arbitro, il direttore generale esprime un parere diverso.

Il risultato della partita di domenica scorsa riguarda molto da vicino il Genoa, essendo il Bari al terzo posto in campionato.

Il direttore di gara Colombo non fischia dopo aver toccato il pallone, l’azione prosegue e il Bari conquista un calcio di rigore che gli garantirà la vittoria per 1-2.

La società aveva annunciato il ricorso e per questo il giudice sportivo non aveva omologato il risultato, in attesa dei documenti che il club nerazzurro avrebbe dovuto fornire

Tuttavia, il direttore generale Giovanni Corrado, questa mattina a Canale 50 ha annunciato che la società non presenterà alcun ricorso: “Abbiamo lo 0% di possibilità di vincerlo e non è nel nostro stile dare false speranze. Rimane il fatto che le spiegazioni che sono state date non convincono e le opinioni sono totalmente differenti con chi ci ha dato le risposte richieste”.