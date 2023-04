Pieve Ligure, il 17 aprile iniziano i lavori per ristrutturare la scuola elementare

Pieve Ligure. Dal 17 aprile 2023 saranno avviati i lavori di risanamento energetico e di restauro conservativo dell’edificio adibito a Scuola elementare “Eugenia Gonzales” in via Roma a Pieve Ligure.

Il progetto – il cui termine è previsto all’ottobre 2024 – è finanziato dall’Unione Europea con il bando “NextGenerationEU”, e prevede il risanamento complessivo di tutte le facciate dell’edificio e l’efficientamento energetico con la realizzazione di un sistema di isolamento termico a cappotto altamente traspirante certificato per i tre prospetti nord e laterali, oltre alla sostituzione di tutti i serramenti esterni sempre nell’ottica di un contenimento dei consumi energetici.

È prevista anche una piccola intercapedine d’aria nello spigolo tra le facciate Nord, Est ed Ovest e la pavimentazione della terrazza per favorire una maggior circolazione d’aria a contatto con le pareti del fabbricato per mitigare gli effetti dell’umidità di risalita che attualmente sta danneggiando gli intonaci dell’immobile.

I serramenti esterni saranno sostituiti con elementi in alluminio verniciato con marcatura CE e dotati di una veneziana collocata all’interno della camera d’aria.

Le zone dedicate esclusivamente al cantiere verranno separate da quelle dedicate alle attività scolastiche così come anche gli stessi percorsi di accesso alle differenti zone. Il terrazzo principale ad uso dei bambini e dei ragazzi sarà separato dai terrazzi laterali in uso al cantiere e – particolare importante, – gli orari della scuola non cambiano. Anche gli accessi per le diverse attività (prescuola, scuola, palestra per attività delle medie) rimangono invariati.

Il tutto è stato organizzato di concerto con l’Ufficio tecnico e la Direzione scolastica, per dare il minimo impatto all’attività scolastica.

Dal 3 al 17 aprile 2023 i tecnici incaricati del Coordinamento per la Sicurezza e della Direzione Lavori effettueranno alcune verifiche tecniche per la preparazione del cantiere. I lavori della facciata Sud, che potrebbero interferire con le attività scolastiche, sono stati previsti durante il prossimo periodo estivo a scuole chiuse.

Come racconta Daniele Naselli sul suo blog, “la scuola elementare Eugenia Gonzales è stata inaugurata nel 1939. Prima della donazione dell’Ingegner Tito Gonzales, in memoria della figlia morta prematuramente, le lezioni si tenevano in due locali di via alla Chiesa e nella Casa del Balilla, l’abitazione nello spiazzo pianeggiante in cima alla dïta do Mëgo (scalinata Campetto)”.