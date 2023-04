Piazza Corvetto, un anno di disagi per lavori: da giovedì chiude il sottopasso lato via Roma

Genova. Disagi in vista per il traffico e soprattutto per i pedoni nella zona di piazza Corvetto, dove è in via di allestimento un nuovo cantiere nell’ambito delle opere di potenziamento del nodo ferroviario. L’area interessata sarà l’aiuola tra via Grenchen e l’accesso alla galleria Bixio, dove verrà realizzata l’uscita pedonale di emergenza del nuovo tratto di galleria San Tomaso tra Brignole e Principe. La durata prevista dei lavori è di un anno.

Le modifiche alla viabilità della zona sono definite da un’ordinanza della direzione Mobilità del Comune di Genova che scatterà alle 21.00 di giovedì 27 aprile. Anzitutto verrà chiuso il sottopasso di piazza Corvetto che collega via Roma a via Martin Piaggio. E, dato che il marciapiede che costeggia l’aiuola sarà completamente occupato dal cantiere, anche l’attraversamento pedonale in fondo a via Piaggio sarà soppresso.

Per chi arriva a piedi da via Roma restano quindi due possibilità: fare il giro lungo della piazza sul lato di via XII Ottobre, via Santi Giacomo e Filippo e via Assarotti (con relativi sottopassi, che restano aperti) oppure – ben più complesso – deviare in salita Santa Caterina, inerpicarsi per salita Dinegro e sbucare così in piazzale Mazzini, da cui si potrà ridiscendere verso Corvetto o proseguire in direzione monte.

Per quanto riguarda il traffico veicolare, via Grenchen verrà tagliata in due dal cantiere. Di conseguenza verrà istituito un senso unico alternato “a vista” in piazzale Mazzini per garantire comunque l’accesso carrabile al palazzo della Prefettura. I parcheggi verranno mantenuti quasi tutti (sarà tassativo però il rispetto dei limiti tracciati) a parte gli stalli per motocicli nel tratto di via Grenchen che sovrasta la galleria.

Nella stessa zona dovrebbero partire quest’estate anche i lavori per la stazione della metropolitana, ma i tempi potrebbero essere più lunghi perché la gara indetta dal Comune è andata deserta e adesso si attende di aggiudicare l’opera mediante procedura negoziata. In ogni caso, aveva rassicurato l’assessore Campora, il cantiere dovrebbe occupare soprattutto i dintorni dell’Acquasola e l’impatto sulla viabilità di via Santi Giacomo e Filippo dovrebbe limitarsi a un lieve restringimento di carreggiata per i veicoli diretti in via Carcassi.