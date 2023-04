Peste suina, tutte le regole in vigore nei boschi: massimo 20 persone, obbligatorio cambiarsi le scarpe

Genova. Niente lockdown dei boschi, ma per praticare attività nella natura bisognerà continuare a seguire una serie di regole per contenere il più possibile la diffusione della peste suina. La nuova ordinanza del commissario Vincenzo Caputo, pubblicata sabato sulla Gazzetta ufficiale, stabilisce che le “attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali” nelle zone di restrizioni devono essere “preventivamente autorizzate” dalle autorità comunali dietro parere della Asl e comunicazione al commissario che ne verifica la “conformità rispetto alle norme di biosicurezza”. Dunque non sarà in ogni caso un liberi tutti.

Molte di queste norme erano già stabilite con provvedimenti precedenti. Le attività di trekking e biking potranno essere svolte esclusivamente lungo i sentieri della rete escursionistica regionale o comunque lungo i percorsi segnalati e nelle pertinenze degli edifici: vietato quindi abbandonare i sentieri se non per raggiungere aree apposite (pesca sportiva, balneazione, palestre di roccia, zone picnic). Niente cani liberi, andranno tenuti sempre al guinzaglio, anche al di fuori delle aree naturali protette. I gruppi e comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi “fino a un numero massimo di 20 persone“.

Vietato campeggiare e bivaccare, a meno che non sia consentito da appositi regolamenti o altri provvedimenti per specifiche aree limitate. Allo stesso modo niente manifestazioni e raduni campestri nei boschi. Proibito anche parcheggiare auto e moto sui prati o in zone dove sia presente vegetazione: bisognerà fermarsi in prossimità delle strade asfaltate o in aree dedicate alla sosta (fanno eccezione i mezzi per attività agropastorali, soccorso e antincendio).

E ancora: diventa esplicitamente “obbligatorio” cambiare le calzature alla partenza e al ritorno dalle escursioni. In particolare, è scritto nel secondo allegato all’ordinanza, “occorrerà provvedere al prelavaggio delle scuole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate e alla disinfezione delle stesse”. Le scarpe utilizzate nel bosco andranno messe in un “robusto sacchetto di plastica” per evitare contaminazioni, per poi lavarle e spazzolarle con acqua calda e sapone una volta tornati a casa. Necessario anche lavare i vestiti.

La ricerca di funghi e tartufi nella zona rossa (compresa quindi Genova e dintorni) resta consentita ai soli residenti e ai proprietari o affittuari di seconde case. Durante le attività bisognerà munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus (come Virkon, Virocid, Ecocid) e nebulizzarli sulle attrezzature prima di addentrarsi nei boschi e prima di uscirne, disinfettare anche le zampe dei cani (che vanno tenuti al guinzaglio) con spray alcolici a bassa aggressività, indossare soprascarpe usa e getta o calzature dedicate, smaltire guanti o altro materiale monouso in un doppio sacco da inserire in un contenitore per i rifiuti, rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi gli alimenti portati al seguito.

E la caccia? Resta vietata quella collettiva (più di tre persone) nei confronti di qualunque specie, mentre la caccia al cinghiale come “attività di controllo faunistico” è consentita nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza e da parte di operatori formati. Nelle fasce esterne dell’area infetta sarà possibile anche l’uso di cani (al massimo tre), con abbattimento selettivo anche notturno e utilizzo di gabbie di cattura.