Peste suina, in arrivo la nuova ordinanza. Il popolo dei boschi: “Non permetteremo un nuovo lockdown”

Genova. È in arrivo tra oggi e domani la nuova ordinanza del commissario straordinario Vincenzo Caputo con le misure per il contrasto alla peste suina africana. A più di un anno dall’inizio dell’emergenza, con l’epidemia in continua espansione anche fuori dai confini della “zona rossa”, torna ad affacciarsi lo spettro di un lockdown anche parziale dei boschi, proprio mentre entra nel vivo la stagione delle attività outdoor e dell’indotto economico collegato.

Il provvedimento, fanno sapere fonti della struttura commissariale, è atteso nelle prossime ore e sostituirà quello emesso a giugno 2022 che aveva confermato la riapertura dei sentieri nonostante una serie di misure di prevenzione come la cartellonistica all’ingresso delle zone infette, la ricerca attiva di carcasse e l’obbligo di segnalare quelle rinvenute. Da quanto si apprende non sarebbero al vaglio restrizioni drastiche come la chiusura totale delle aree selvatiche, ma qualche nuova contromisura probabilmente verrà presa, visto che il moltiplicarsi dei casi preoccupa gli esperti e soprattutto gli allevatori di Lombardia ed Emilia Romagna, che temono la diffusione del morbo tra i maiali e ricadute pesantissime sul settore.

La Regione Liguria si è mossa in anticipo: “Abbiamo mandato una serie di osservazioni ed emendamenti come l’anno scorso – spiega Alessandro Piana, vicepresidente e assessore all’Agricoltura -. La nostra è una regione fortemente turistica, con molte attività legate all’outdoor, e non si può non tenerne conto. C’è stato un lavoro di squadra tra me, il presidente Toti e l’assessore Gratarola per prevenire nuove chiusure. Del resto non c’è nulla che le lascia presagire: il commissario ci ha solo chiesto di inviare le nostre osservazioni”.

Ad oggi i casi positivi accertati dall’inizio dell’emergenza sono 376 in Piemonte e 217 in Liguria: più della metà di questi si è concentrata nei primi quattro mesi del 2023. Gli ultimi tre casi sono stati registrati nell’Alessandrino. Nel frattempo sono diventati 37 i comuni genovesi inclusi nella seconda zona di restrizione (quella dove si rileva la maggior parte di carcasse infette) dopo l’aggiornamento della Commissione Europea a marzo: nel dettaglio si tratta di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Lorsica (solo l’exclave di Barbagelata), Montebruno, Moconesi (solo l’exclave di Santa Brilla). Ed è in questa zona che potrebbero scattare nuovi divieti.

Del resto Caputo già un mese fa aveva promesso un cambio di passo, spiegando che le reti di contenimento posizionate tra Liguria e Piemonte – fallimentari, come hanno dimostrato queste immagini – non possono essere l’unica strategia: “Dobbiamo mettere in moto una serie di azioni coordinate per fare in modo che nelle aree rosse ci sia un’azione centripeta, dall’esterno verso l’interno, per evitare che la malattia in via centrifuga si allarghi sempre di più nell’area dove sono state rinvenute carcasse di animali positivi alla peste suina africana”. E poi ha promesso tolleranza zero per la presenza degli ungulati nei centri urbani: “Sono fortemente intenzionato ad eliminare totalmente la presenza di cinghiali in queste aree, perché rappresentano sia una fonte di rischio troppo alta per i cittadini”. Ungulati che peraltro stanno crescendo in numero, dato anche il magro bilancio di una stagione che ha visto molti cacciatori incrociare le braccia in segno di protesta contro le norme di sicurezza considerate troppo restrittive per l’attività venatoria.

Nel frattempo il coordinamento popolare Boschi per tutti – rete di cittadini, associazioni, professionisti e imprese che si attivò per fermare i divieti varati a inizio 2022 – prepara le barricate in caso di nuove restrizioni che limitino l’accesso alle aree forestali: “Non solo non sono stati quindi sufficienti i lockdown dello scorso anno, i protocolli sanitari, gli abbattimenti, la caccia urbana, le costose recinzioni: a distanza di un anno abbiamo la conferma che si sia trattato di misure inutilmente restrittive, totalmente inefficaci nonché un vergognoso spreco di denaro pubblico. Dopo un anno di prese in giro, vogliamo che la nostra posizione come comitato sia chiara: non abbiamo intenzione di tollerare alcuna ulteriore restrizione alle nostre libertà e ai nostri diritti“.

“La peste suina – proseguono – non è un problema della collettività, ma è un problema di una lobby economica, che deve necessariamente trovare il modo di risolverlo senza più ledere i diritti di tutti i cittadini. Lo Stato non può anteporre gli interessi di questa lobby ai diritti di tutti, comprimendo ancora una volta il diritto di muoversi e di fruire della natura, fondamentale per la salute umana”. Gli attivisti si rivolgono in particolare al Comune di Genova, alla Regione Liguria e a tutte le forze politiche del territorio, alla società civile, alle associazioni, alle imprese locali e tutti i Comuni interessati dalle restrizioni con l’invito a unire le forze: “Siamo pronti a mettere in campo qualunque azione legale utile a scongiurare l’ipotesi di un nuovo lockdown dei boschi“.