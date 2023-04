Pescatore in trasferta minacciato con un tubo di ferro e rapinato in centro storico

Genova. Ancora una rapina in centro storico. E’ successo tra vico del Campo e il ghetto. La vittima è un pescatore siciliano in trasferta ieri pomeriggio era sceso dalla barca ormeggiata in Darsena per comprare da mangiare.

Arrivato in via del Campo l’uomo forse confuso dal dedalo dei vicoli, è finito in vico San Marcellino e lì si è consumata la rapina. Due giovani gli hanno intimato di consegnargli il cellulare e per rendere più concreta la minaccia hanno brandito un tubo di ferro preso da un ponteggio.

L’uomo ha consegnato il telefono mentre i due sono fuggiti. Il pescatore a quel punto è tornato alla barca e con il telefono del cugino ha chiamato la polizia che arrivata in via Gramsci e in possesso della descrizione dei due rapinatori, ha seguito le loro tracce e li ha poi trovati in via del Campo circa un’ora e mezza dopo l’aggressione.

I due, un marocchino e un’italiana, entrambi tossicodipendenti, sono stati denunciati.