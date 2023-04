Pesca, in Liguria dal 3 al 5 maggio il decimo seminario nazionale dei Flag

Genova. È stato presentato oggi nella Sala Trasparenza della Regione Liguria il 10° Seminario nazionale dei Flag, i Gruppi di azione locale della pesca, in programma dal 3 al 5 maggio tra Genova-Santa Margherita, Imperia-Loano e Genova-Lerici.

L’appuntamento, organizzato dai Flag liguri con la regia di Regione Liguria, si propone di promuovere il confronto, lo scambio di esperienze e buone pratiche tra Flag attraverso attività laboratoriali e visite studio presso gli operatori del settore ittico e, in generale, nelle aree di pesca della zona ospitante.

Il Seminario rappresenta una tappa importante della programmazione dei fondi europei per la pesca. Vi parteciperanno rappresentanti della Regione Liguria, dei Flag italiani, della DG MARE, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), di FARMENT (rete europea dei Flag) e della rete nazionale dei Flag.

“Sosteniamo questo appuntamento baricentrico per il settore ittico – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana – per fare un bilancio della stagione FEAMP recentemente conclusasi, tra buone prassi e opportunità da cogliere. Da qui dobbiamo necessariamente partire per avviare con slancio e con la massima condivisione la nuova programmazione, con una dotazione che ammonta a circa 12 milioni di euro. Per questo parleremo soprattutto di incentivi per lo sviluppo delle imprese, ammodernamenti di attrezzature e porti per agire sulla competitività delle nostre aziende, sulla diversificazione e sull’efficienza ambientale”.

“Sarà un momento di confronto e scambio di esperienze circa le opportunità raccolte, le azioni realizzate e potranno anche essere analizzate le criticità riscontrate – sottolinea Enrico Lupi, Presidente del Flag Gac “Il Mare delle Alpi” – I tre Flag hanno lavorato in autonomia ma in forte sinergia con gli uffici dell’assessorato e questo ha permesso di essere tra le realtà nazionali più performanti”.

In Liguria con il FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura) 2014-2020 sono stati finanziati tre Flag (partenariati pubblico/privati) che hanno coperto l’intero territorio della nostra regione: Flag Gac “Il Mare delle Alpi”, Flag Gruppo di Azione Costiera Savonese e Flag Levante Ligure.

“Il programma del Seminario – continua Lupi – è molto articolato, e crediamo sia un’opportunità per far conoscere territorio ed eccellenze enogastronomiche della nostra regione dove i prodotti ittici la fanno da padrone. Inoltre sarà importante approfondire gli aspetti della nuova programmazione FEAMPA (Fondo europeo affari marittimi, pesca e acquacoltura) 2021-2027 poiché siamo nella fase in cui i partenariati che si candideranno dovranno creare le nuove SSL (Strategie sviluppo locale)”.

L’evento si terrà dal 3 al 5 maggio con la partecipazione dell’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana: i rappresentanti dei Flag italiani si ritroveranno a Genova il 3 maggio per aprire le giornate, nel Palazzo della Borsa, con i saluti e la presentazione del Seminario; il 4 maggio le delegazioni si sposteranno a Imperia dove sono previsti i tavoli tecnici e la visita al Porto di Oneglia e alle strutture dei pescatori, mentre in serata i gruppi raggiungeranno il porto di Loano, nel Savonese; giornata finale il 5 maggio a Genova e nel Levante.

In particolare il Seminario pone l’attenzione sul potenziamento delle produzioni e dei prodotti ittici locali e su tutte quelle azioni idonee all’implementazione, alla valorizzazione e alla promozione delle risorse ittiche, fonte di grande valore per i territori costieri su cui operano i gruppi della pesca.

“Siamo soddisfatti che attraverso il Flag Gac Savonese, con il suo ampio partenariato pubblico-privato – afferma Paolo Ripamonti, presidente del Flag Gruppo di Azione Costiera Savonese – si riescano a sviluppare azioni volte a rafforzare il comparto della pesca professionale ed amatoriale: attività che valorizzano in maniera efficace il settore pesca e acquacoltura del Mar Ligure, con il suo pescato locale e la sua importante forza lavoro, senza trascurare anche progetti ambiziosi legati alla nostra storia e alle nostre tradizioni. Ospitare il 10° Seminario Nazionale dei Flag è per noi importante: tre giorni di incontri e dibattiti dove si condivideranno risultati e prospettive, saranno un utile momento di confronto sulle diverse esperienze condividendo le “buone pratiche” che potremo assumere a modello”.

La conclusione del Seminario con le analisi di quanto realizzato nelle tre giornate liguri si terrà a Genova.

“Siamo lieti di ospitare nella Sala delle grida del Palazzo della Borsa Valori di Genova l’apertura e la chiusura di questo decimo Seminario Nazionale dei Flag, appuntamento importantissimo per fare il punto sul lavoro svolto nello scorso settennato e soprattutto per mettere a punto una strategia comune di sviluppo per la nuova programmazione – spiega Alessandro Cavo, Presidente Flag Levante Ligure – Una programmazione che ci impone di mettere al centro delle nostre iniziative il tema della sostenibilità delle attività di pesca e di acquacoltura e, più in generale, della costruzione di un’economia blu sostenibile. E mi pare importante che proprio da Genova e dalla Liguria, che si stanno preparando ad accogliere il gran finale della Ocean Race, parta un messaggio unitario del mondo della pesca e dell’acquacoltura che possa rafforzare il Genova Process, l’iniziativa che punta alla redazione di una Dichiarazione Universale dei Diritti degli Oceani, che proprio The Ocean Race presenterà alle Nazioni Unite nel settembre prossimo”.