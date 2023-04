Perquisizioni al Cep di Pra’: in un appartamento vuoto trovate pistole, droga e banconote false

Genova. Due pistole e 30 proiettili di vario calibro e droga: è quanto hanno trovato i carabinieri di Genova durante la perquisizione di un appartamento al Cep di Pra’, sulle alture del Ponente genovese.

La scoperta è avvenuta nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dell’occupazione abusiva delle case popolari nel corso del quale sono state controllate numerose abitazioni .

I carabinieri, insieme al personale di Arte Genova, hanno rinvenuto casualmente in un’abitazione, sfitta e messa a soqquadro, due zaini contenenti circa due chili di hashish, quasi un chilo di cocaina, materiale atto al taglio ed al confezionamento della sostanza, ma anche le due armi da fuoco con relativi proiettili e banconote false da 50 euro.

In corso le indagini per risalire a chi usava l’appartamento come nascondiglio per il materiale illegale.