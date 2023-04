Perde il controllo della moto e si schianta sulle auto in sosta: 47enne gravissimo al San Martino

Genova. Un altro grave incidente sulle strade genovesi con protagonista suo malgrado un centauro. L’episodio si è verificato questa mattina all’alba, poco prime le 5.30 di questa mattina, in corso Europa: un uomo ha perso il controllo della moto su cui viaggiava, andandosi a schiantare sulle auto in sosta e riportando ferite gravissime.

L’incidente è avvenuto in corso Europa, in zona via Carrara: non ci sono altri mezzi coinvolti e secondo le prime ricostruzioni l’uomo di 47 anni avrebbe perso il controllo della moto in maniera autonoma per cause ancora da capire.

L’impatto è stato violentissimo, in particolare contro un furgone parcheggiato a bordo strada: sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi, con i medici del 118 e la Croce Gialla che hanno soccorso l’uomo incosciente, che nell’impatto aveva subito un fortissimo trauma cranico. Intubato è stato trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso del San Martino.