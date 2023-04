Per il killer Luca Delfino se anni e mezzo di misura di sicurezza in una Rems: la decisione finale del tribunale di sorveglianza

Genova. Il magistrato di sorveglianza di Massa ha deciso: Luca Delfino dovrà trascorrere 6 anni e mezzo di misura di sicurezza in una Rems, anche se il periodo sarà poi rivalutato nel tempo. Lo conferma il suo avvocato Riccardo Lamonaca: “Ci saranno nel tempo successive rivalutazioni – spiega Lamonaca – ma anche e sopratutto – sarà predisposto un percorso di cure a cui Luca Delfino stesso ha spiegato di essere pronto a sottoporsi”.

Il giudice di sorveglianza di Massa, a cui spettava la decisione definitiva, non ha tenuto conto della decisione del tribunale di Vercelli che per Delfino chiedeva un ulteriore anno arrivando così a sette anni è mezzo e lo ha motivato nel provvedimento ma ha confermato lo stato attuale di pericolosità sociale per l’assassino di Antonella Multari.

Delfino al momento, come è scritto nel provvedimento appena trasmesso, uscirà dal carcere il 28 luglio e sarà immediatamente trasferito in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Se si tratterà della Rems Villa Caterina di Pra’ o di quella di Calice al Cornoviglio in provincia della Spezia al momento non è però certo: “La decisione spetta al dipartimento per l’amministrazione penitenziaria – ha ribadito l’avvocato – anche in collaborazione con la Regione Liguria che gestisce le strutture sanitarie sul territorio”.

Ma Delfino potrebbe essere trasferito in Rems già a metà giugno se il tribunale di sorveglianza accoglierà il reclamo presentato dal legale che consentirebbe a Delfino di ottenere un ulteriore sconto di pena per buona condotta di 45 giorni.