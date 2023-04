Genova. Un pedone è stato investito da un’auto in piazza Nicolò Montano, a Sampierdarena, intorno alle 17.30 del pomeriggio.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118. Per la gravità delle ferite riportate il pedone, un uomo, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Ferito in maniera non grave anche il conducente dell’auto che è stato trasportato in codice giallo al Villa Scassi.

Articolo in aggiornamento.