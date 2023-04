Genova. La polizia locale segnala un pedone sulla carreggiata in direzione Ponente.

L’avviso è delle 7:48 di questa mattina.

La notizia è stata pubblicata sul canale telegram Genova Alert.

Intanto, dopo le 8, si registrano rallentamenti per traffico intenso in direzione Levante e rallentamenti da Dinegro a via Di Francia in direzione Ponente.

Il traffico è tornato regolare alle 9.