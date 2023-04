Pd: “Due mesi per un referto istologico al San Martino, inaccettabile”. Gratarola: “In un mese tutto risolto”

Genova. “Oggi i pazienti sono costretti aspettare due mesi per il risultato di un esame istologico, un ritardo che può risultare pericoloso per la salute delle persone, per una mancata risposta tempestiva a un grave problema. Non basta dire che sarà riorganizzato e monitorato il servizio per garantire tempi ragionevoli e certi per i risultati degli esami istologici se la giunta dimentica che il vero problema è la carenza di personale, insufficiente per refertare tutti i campioni entro i tempi previsti”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Luca Garibaldi, dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla situazione all’ospedale San Martino.

“Nessuna riorganizzazione del servizio senza l’assunzione di nuovo personale può risolvere davvero la situazione – rimarca Garibaldi – tanto più che, come ha confermato anche oggi la giunta, non è la prima volta che accade di trovarsi di fronte a ritardi negli esami. Oggi i pazienti sono costretti aspettare due mesi per il risultato di un esame istologico, un ritardo che può risultare pericoloso per la salute delle persone, per una mancata risposta tempestiva a un grave problema”.

“È inaccettabile che il principale ospedale della Regione, che fra l’altro è un Ircss, non sia in grado di refertare per tempo gli esami, soprattutto quando si parla di patologie dove la tempestività della risposta è fondamentale per iniziare cure salvavita. Ancora una volta la giunta propone soluzioni tampone e non risolutive. La sanità in Liguria sempre più allo sbando”, conclude Garibaldi.

“In stretto contatto con la direzione del policlinico San Martino sono sono state messe in atto alcune azioni volte a contenere ed eliminare definitivamente il problema delle lunghe attese per i referti di anatomia patologica – ha risposto l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Il piano di lavoro prevede di eliminarle nei prossimi 30 giorni e successivamente giungere ad una nuova organizzazione del lavoro. Una volta riorganizzato il lavoro si valuterà se sarà opportuna un’integrazione del personale – aggiunge Gratarola -. Solo così potremo procedere con una valutazione oggettiva evitando il preconcetto secondo il quale di fronte ad una carenza di un servizio offerto la problematica sia sempre e comunque da attribuire alla mancanza di risorse umane”.